Çiçekli Jandarma Karakolu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çiçekli Jandarma Karakolu açıldı

İHA

Çiçekli Jandarma Karakolu açıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce kapatılan Çiçekli Jandarma Karakolu yeniden hizmet vermeye başladı.
Çiçekli Mahallesi sınırları içinde yer alan karakol Çağbaşı, Çöplü, Yaramış, Çatalca, Ağzıdelik, Kelahmet, Baharlı, Verimli, Simithacılı ve Karsavran mahallelerine hizmet verecek. Bölgede yaşayan yaklaşık 20 bin kişinin güvenliğini sağlayacak olan karakolun yeniden açılması sevinçle karşılandı. Karakolda 19 personelin görev yapacağı öğrenildi.
Çiçekli Mahallesi Muhtarı Sadık Kenarlı, yaptığı açıklamada, ’’Karakol yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hizmete giren karakolun bölgemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim’’ dedi.

MERSİN

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus'ta "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi
YEREL HABERLER Tarsus'ta "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi
Müftü Erenay: "İslam dini, gençlerle yükselmiştir"
YEREL HABERLER Müftü Erenay: "İslam dini, gençlerle yükselmiştir"
Toros Üniversitesi'nde 'Travmaya yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi'nde 'Travmaya yaklaşım ve ...
Toros Üniversitesi'ne 'eğitim ödülü'
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi'ne 'eğitim ödülü'
Kadın ihracatçı sayısının arttırılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Kadın ihracatçı sayısının arttırılması hedefleniyor
Mersin'de engelli vatandaşlar günlerini kutladı
YEREL HABERLER Mersin'de engelli vatandaşlar günlerini kutladı
Tarsus Belediyesinin 78 taşınmazı ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinin 78 taşınmazı ihaleye çıkıyor
Yılmaz: “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz” Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, katıldığı bir radyo programında Toroslar’da hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı çalışmalar, vizyon projeler, sosyal belediyecilik hizmetleri, kültürel, sanatsal ve sportif yönden hayata geçen hizmetleri anlattı
YEREL HABERLER Yılmaz: “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ...
Dört büyükşehir, temiz Akdeniz için yol haritası çiziyor
YEREL HABERLER Dört büyükşehir, temiz Akdeniz için yol haritası ...
Mersin'de 23 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 23 kaçak göçmen yakalandı
Mersin'de DEAŞ operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu
İşitme engelliler için bilgisayar kursu
YEREL HABERLER İşitme engelliler için bilgisayar kursu
MESKİ’nin acı günü
YEREL HABERLER MESKİ’nin acı günü
Mersinli şehit Hüseyin Bulut'un ismi kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Mersinli şehit Hüseyin Bulut'un ismi kütüphanede ...
Nefes alamayan engelli kızı için asansör yaptırdı Mersin’de yaşayan 65 yaşındaki baba, akciğer sertleşmesi hastalığından dolayı nefes alamayan ve makineye bağlı olarak hayatını devam ettiren yüzde 85 engelli kızının hastaneye gidip gelmesini sağlamak için 3 katlı evinin dışına asansör yaptırdı Evine asansör yaptıran baba, gören herkesin takdirini kazanıyor
YEREL HABERLER Nefes alamayan engelli kızı için asansör ...
Mersin'de DEAŞ'a operasyonda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ'a operasyonda 2 tutuklama
30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER 30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
ROTABusiness ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER ROTABusiness ödülleri sahiplerini buldu
Başkan Yılmaz ve Başkan Gültak’tan Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz ve Başkan Gültak’tan Engelliler Günü ...
Tarsus zabıtası, işaret diliyle engellilere hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Tarsus zabıtası, işaret diliyle engellilere hizmet ...
Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir’e geziye götürdü
YEREL HABERLER Polis 40 kız öğrenciyi Nevşehir’e geziye götürdü
Şahne, çocuklarla piknikte buluştu
YEREL HABERLER Şahne, çocuklarla piknikte buluştu
30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek operasyonla kurtarıldı Mersin'de duyarlı çocukların ihbarıyla yavru köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin 1,5 saatlik uğraşıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER 30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek operasyonla ...
Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday
YEREL HABERLER Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X