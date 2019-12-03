Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

Hem sağanak hem kar!

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Mersin'de vatandaşlar genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Toplantı sonunda vatandaşlara güvenli yaşam rehberi dağıtıldı.

MERSİN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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