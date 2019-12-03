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Gültak: “Millet Bahçesi Mersin’e çok büyük bir hizmet”

İHA

– Akdeniz Belediye başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında üyelerin Millet Bahçesi projesine ilişkin sorularını yanıtladı. Millet Bahçesi projesinin Mersin'e çok büyük bir hizmet olduğunu belirten Gültak, "Çünkü Mersin'de 140 dönüm üzerinde, ağaçlı, bahçeli, çiçekli bir alan kalmamıştı. Böyle bir araziyi Mersinlilere kazandırıyoruz. Yıllardır süregelen dedikoduların önünü de kestik" dedi.

Gültak: “Millet Bahçesi Mersin’e çok büyük bir hizmet”

– Akdeniz Belediye başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında üyelerin Millet Bahçesi projesine ilişkin sorularını yanıtladı. Millet Bahçesi projesinin Mersin’e çok büyük bir hizmet olduğunu belirten Gültak, “Çünkü Mersin’de 140 dönüm üzerinde, ağaçlı, bahçeli, çiçekli bir alan kalmamıştı. Böyle bir araziyi Mersinlilere kazandırıyoruz. Yıllardır süregelen dedikoduların önünü de kestik” dedi.
Akdeniz Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını, Gültak başkanlığında belediye konferans salonunda gerçekleştirdi. Mecliste, gündeme alınan konular görüşülerek ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.
Toplantıda ayrıca, Mesudiye Mahallesi 5112 Sokağa, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz ismi ile Yeni Mahalle 5319 Sokağa Şehit Üsteğmen Emrah Şahin isminin verilmesini içeren komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildi. 2020 Nisan ayı içerisinde yapılacak olan 19’uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivaline, Akdeniz Belediyesi tarafından 150 bin TL tutarında maddi destek sağlanmasına oy birliğiyle karar verilen toplantıda, 813 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 14’üncü Uluslararası Turunçgil Kongresine verilecek maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif, ilgili komisyonlara havale edildi.
Toplantının temenni ve öneriler bölümünde konuşan Başkan Gültak, engellilere yönelik hizmet ve projelere değindi. Gültak, “Ümit Yaşar Oğuzcan Parkımızın içine yakın zamanda bir Engelli Meclisi, bir de Engelli Kafe’si yapacağız. Engelli insanlarımız gelsinler, çalışsınlar, üretsinler ve para kazansınlar. Ayrıca üniversitemiz ile engelli vatandaşlarımızla ilgili bir merkez kuruyoruz. Akdeniz’de yaşayan tüm insanlarımızın sorunlarının çözümü için çalışıyoruz. Ayırt etmeden her mahallemize hizmet ulaştırıyoruz, çünkü insanlarımız her şeyin en güzeline layıktır” diye konuştu.

“Mersin, 140 dönümlük yeşil bir alana kavuşacak”
Meclis üyelerinin, Millet Bahçesi ile ilgili bilgi talebi üzerine de Gültak, Millet Bahçesi yapılacak araziyi geçen hafta ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:
“Firma geldi ve şantiyesini yıkılan aquaparkın civarına kuruyor. Resmi evraklarını aldılar ve inşaata başlayacaklar. Projeye göre 1 yılda millet bahçesi inşasını bitirecekler. Çalışma 2 etaptan oluşuyor. İlki yıkılan stadyum, ikincisi de yıkılan aquapark. Bu iki etapta çalışmalar aynı anda başladı. Aynı zamanda stadyumun yanındaki kışla da yaya köprüsü ile bağlanıyor. Arabalara kapalı olacak bu köprü. İnsanlarımız rahat bir şekilde her iki merkezi de kullanacaklar. İş artırımı ile kışla da yapılacak. Yaklaşık 40 milyon liralık bir arazi, Milli Emlak tarafından OYAK’a verildi. Kışla da artık sadece imzalara kaldı. Ondan sonra da iş artırımı ile kışla da projeye dahil olacak. Yıkılan stadyumun yerine, stadı andıran küçük bir anfi tiyatro yapılacak. Bahçelerde güneykuzey, doğubatı aksları olacak. İnsanlarımız çok rahat yürüyebilecekler, gezinebilecekler ve bisikletlerini sürebilecekler. Kışla içinde de peyzaj çalışması yapılacak. Aquapark tarafında tek katlı bir sosyal tesis var; insanlar gelsin, çayını içsin, yemeğini yesin diye. Onun dışında yeşil alanlar olacak. Ayrıca bir seyir terası olacak. O bölge de tamamen park ve bahçe olacak” şeklinde konuştu.

“Mersin’e çok büyük bir hizmet olacak”
Yıllarca dile getirilen bazı dedikodular olduğunu kaydeden Başkan Gültak, “’Yıkılan stada AVM’ler yapılacak, kışla yıkılacak, ağaçlar kesilecek, oraya lüks siteler gelecek’ gibi dedikoduların önünü kesiyoruz. Bu kardeşinizin ve Bakanımız Lütfi Elvan’ın emeği çoktur. Çünkü bu ihale seçim sonrası normalde iptal olmuştu. Ben de gidip mücadelesini verdim. Bakanımızla birlikte ihaleyi tekrar yaptık. Mersin’e çok büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mersin’de 140 dönüm üzerinde, ağaçlı, bahçeli, böcekli, çiçekli bir alan kalmamıştı. Böyle bir araziyi Mersin’e kazandırıyoruz. İnşallah sonrasında da Orduevini oraya dahil etmek var. İnsanlarımız, eski aquaparkın olduğu bölgede ücretsiz denize girebilecekler. Atatürk Parkını da Millet Bahçesine katıp kombine yapmak için çalışıyoruz. Çok güzel bir alan olacak. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

MERSİN

03 Aralık 2019 Salı

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