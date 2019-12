Bozyazı'da 'Dünya Engelliler Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü', çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otopark ve Pazar Yerinde, Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Arif Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, kurum amirleri, gaziler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, engelliler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Veyis, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti. ‘Duymak istemeyen kadar kötü sağır yoktur’ İtalyan atasözünün asıl engelin ruhta ve zihinlerde olduğunu gösterdiğini belirten Veyis, “Büyük ozanlarımızdan Aşık Veysel’in görme engellisi olduğu haldeki başarısı bizlere bıraktığı eserleri, aslında engellilerin neleri başarabileceğinin kanıtıdır. Ruhlarındaki zenginlikle her türlü engeli aşan engelli kardeşlerimiz, belirli bir günde veya haftada değil her zaman gündemimizde olmuştur” dedi.

Derneğe yapılan bağışlarla 25 adet tekerlekli sandalye, 3 adet koltuk değneği, 3 adet yürüteç teminin gerçekleştiğini, ifade eden Veyis, “Kendileri küçücük ama yürekleri kocaman Bozyazı İlkokulu öğrencileri şuan aramızda. Harçlıklarını biriktirerek bugünün anısına bizlere 5 adet tekerlekli sandalye alarak bağışlayan bu öğrencilerimize ve velilerine özellikle bu işi organize eden kıymetli öğretmenlerimiz Leyla Özdemir, Mustafa Özdemir, Kenan Çetin, Dursun Serin Şimşek ve Arzu Ergen Aybel’e teşekkür ediyoruz. Her insanın bir engelli adayı olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Unutmamamız gereken en önemli şey, en büyük engelin zihinlerdeki ve gönüllerdeki engellerin olmasıdır" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından dernek üyeleri tarafından şiirler okundu, hazırlanan müzik, folklor ve aşuk ile maşuk gösterilerinin sunumu yapıldı. Ellerinde Türk devletlerini temsil eden dövizlerle çıkan dernek üyeleri, açılan Türk bayrağını öperek Kaymakam Yalçın’a verdi. Yapılan sunumlar katılımcılar tarafından büyük beğeni ile izlenerek uzun süre alkışlandı.

“Önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır”

Öte yandan Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır. Engelli bireylere çocukluktan itibaren şefkat ve özveriyle, merhametle bakarak onları topluma kazandıran, emekleri, sabırları saymakla bitmeyen değerli ailelerine, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

