Mersin polisi özel çocuklar için etkinlik düzenledi

Hem sağanak hem kar!

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Mersin Emniyet Müdürlüğü, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla özel çocuklar için etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'En büyük engel sevgisizliktir' sloganı ile daha önce hiç lunaparka gitmedikleri öğrenilen Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki 17 engelli öğrenci, kentte bulunan lunaparka götürdü.

Lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı bulan öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.

MERSİN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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