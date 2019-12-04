Down sendromlu Seda Nur’un büyük sevinci Down sendromlu Seda Nur, oynarken sürekli düştüğü evinin bahçesinin asfaltlandığını görünce büyük sevinç yaşadı Seda Nur, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanan bahçede artık bisiklet sürebileceğini söyledi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesi Dadalı Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Seda Nur’un yüzünü güldürdü. Oynarken sürekli düştüğü evinin bahçesinin asfaltlandığını görünce büyük sevinç yaşayan Seda Nur, asfaltlanan bahçede artık bisiklet sürebileceğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli ve özel çocukların hayatlarını kolaylaştıracak, onların yüzlerini güldürecek yeni bir çalışmaya daha imza attı. Tarsus’un Dadalı Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki down sendromlu Seda Nur Avcı’nın rahatlıkla koşup oynayabilmesi, bisikletine binebilmesi için evlerinin oldukça kötü durumda olan bahçe bölümü Büyükşehir ekipleri tarafından asfaltlandı. Seda Nur, eğitim gördüğü okuldan evine geldiğinde bahçenin asfaltlandığını görünce büyük sevinç yaşadı.



“Seda’nın mutluluğu dünyalara bedel”

Üç çocuklu Avcı ailesinin en küçüğü olan down sendromlu Seda Nur, hafta içi her gün özel eğitim okuluna giderek eğitim görüyor ve hayata karşı engelleri aşmaya çalışıyor.

Kızları Seda Nur’un çok özel bir çocuk olduğunu ifade eden baba İdris Avcı, “Kızım, bizim için çok değerli. Seda’nın mutluluğu dünyalara bedel. Onun hayata tutunabilmesi, mutlu olabilmesi için elimizden ne gelirse yapmaya gayret gösteriyoruz. İki yıl önce belediyeye müracaat ederek kızımın durumunu belirtip, evimizin bahçesinin asfaltlanması talebinde bulundum. Çünkü bahçenin engebeli olmasından dolayı sürekli takılıp düşüyordu. Fakat bu talebimiz yerine getirilmedi. Belediyede yönetim değiştiği için 20 gün önce tekrar bir dilekçe ile başvurdum ve bu kez talebimiz oldukça kısa sürede yerine getirildi” dedi.

Kızı Seda Nur’un bundan böyle tertemiz hale gelen evlerinin bahçesinde güvenli bir şekilde oynayabileceği için oldukça mutlu olduklarını belirten baba Avcı, “Kendimi nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum. 20 gün önce Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğüne talepte bulundum ve bugün evimizin bahçesi asfaltlandı. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve Büyükşehir TarsusÇamlıyayla Koordinatörü Sayın Ali Boltaç’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Asfaltlanan bahçede mutlulukla koşup, oynamaya başlayan Seda Nur da sempatik tavırlarıyla çok sevindiğini dile getirerek, “Bahçe çok güzel, beğendim. Bisiklete bineceğim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

MERSİN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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