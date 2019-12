112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunun 25. yılı kutlandı Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Şu dünyada insanın sahip olabileceği ne önemli şey sağlık"

Mersin'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunun 25. yılı, düzenlenen törenle kutlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile sağlık personeli katıldı. Burada konuşan Müdür Sinan Bahçacı, insan hayatında acil sağlık hizmetlerinin çok büyük önem taşıdığını söyledi. Vatandaşların artık 112'ye çok kolay ulaşabildiğini kaydeden Bahçacı, "Bundan 25 yıl önce ilk düzenli acil sağlık ordusu kurulduğunda ‘bu nasıl çalışacak, olur mu böyle’ gibi sözler sarf ediliyordu. Ancak dünyanın her yerinde çok uzun zamandır, 1900’lü yıllardan buyana acil sağlık hizmetleri veriliyor. Tüm ülkelerde insanlar acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Savaşlarda ve barışlarda acil sağlık hizmetleri olmazsa olmazımızdır. Biz bugün arkadaşlarımızın güzel sunumu ile 1900’lü yıllardan bugüne dünya, ülkemizde ve Mersin’de acil sağlık hizmetlerinin gelişimini emekleyerek çıktığımız yolda bugün nerede olduğumuzu kısaca göstereceğiz ve farkındalık çalışması yapmış olacağız" dedi.



"Şu dünyada insanın sahip olabileceği en önemli şey sağlık"

Vali Ali İhsan Su ise insan hayatındaki en önemli hususlardan birinin sağlık olduğunu dile getirerek, "Sağlık hepimiz için önemli. Sahip olduklarımızı nasıl değerlendireceğiz? Sağlığın var ise 1 yaz, sonra araban var 0 koy, varlığın 10 oldu. Evin var bir sıfır daha koy 100 oldu. Tarlan var bir 0 daha koy bin oldu. Böyle trilyon olabilir. Ama önünden 'biri' çekersen geriye sıfır kalır. Sağlığı aldın mı gerisi sıfır. İnsanın sahip olabileceği en önemli şey şu dünyada sağlık. İşte sağlık için de devletimiz, hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hakikaten çok büyük önem veriyoruz ve sağlık ile ilgili çok ciddi yatırımlar, çalışmalar hem ülkemiz genelinde hem ilimiz özelinde gerçekleştirildi, gerçekleştirilmeye de devam ediliyor" diye konuştu.



"Sağlık hizmetlerinde dünyada parmakla gösterilen örnek ülkelerden biri durumuna geldik"

Mersin'de 63 adet 112 istasyonu bulunduğunu ifade edene Su, "94 ambulans, 886 personel ile acil yardım hizmetlerini sürdürüyoruz. Çok iyi bir noktaya geldik. Bu rakamlar 1718 yıl önce çok düşüktü. İnşallah daha da iyisini yapmak için gayret edeceğiz. Bugün sadece ambulans değil, kar ambulansı, hava ambulanslarımız ve diğer araçlarımız ile her türlü donanıma sahip ambulansımız mevcut. Eskiden anlatılırdı, yurtdışında yaşayan bir vatandaşımız için ambulans gönderilmiş denirdi. Bugün bizde dünyanın neresinde bir vatandaşımız rahatsızlansa uçak ambulans ile alıp getiriyoruz. Ayrıca dünyanın neresinde bir acil durum var ise oralara da müdahale ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetlerinde dünyada şuanda parmakla gösterilen örnek ülkelerden bir tanesiyiz. Mersin Şehir Hastanemizde bugün hastaların memnuniyet oranı yüzde 98’lerde. Bundan 20 sene önce hastanelerimizde koğuş sistemi vardı, çok sıkıntılıydı. Bugün koğuş sistemi yok artık. Hastanelerimizde tek veya 2 kişilik her türlü donanımı olan hastaneler var. 2025 sene önce ilaç alacak olsak memur üzerine yazdırılırdı. Şimdi o kadar ucuzladı ki neredeyse yazdırmıyoruz. 25 sene önce bir bypass ameliyatı olacak insanlar evlerini satıyordu. Şimdi gidiyorsunuz son sistem modern bir hastanemizde çok cüzi veya hiç para almadan bunları gerçekleştirebiliyoruz. Nereden nereye geldik. Şu anda çok iyi durumdayız. Daha da iyi olması için gayret sarf ediyoruz. Bu hizmetleri bugün Avrupa’da alma imkanınız yok, Türkiye’deki gibi. Onlar da bize bakıyorlar, ‘nasıl başardınız’ diye. Daha iyi noktalara taşımaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Su, başarılı sağlık personeline çiçek verdi. Ardından Su ve beraberindekiler, kentte görev yapan ambulanslarda incelemelerde bulundu.

