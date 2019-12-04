Engelliler, gönüllerince eğlendiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kent genelinde birçok etkinliğe imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Etkinlik Merkezinde ZİÇEV üyeleri ve ailelerini ağırladı. Etkinlikte engelliler, gönüllerince eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri çerçevesinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Etkinlik Merkezinde Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) üyeleri ve ailelerini ağırlarken, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri de rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek, engelli bireylerle bir araya geldi.



ZİÇEV üyeleri dans gösterisi sergiledi

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, renkli bir etkinlikle engelli bireyleri bir araya getirdi. ZİÇEV üyeleri ve aileleri, gerçekleşen etkinlikte gönüllerince eğlendi. ZİÇEV üyeleri, ritim grubuyla hem müzik yaptı hem de hazırladıkları koreografiyle dans gösterilerini sergiledi. Büyükşehir Belediyesi Etkinlik Merkezinde gerçekleşen etkinliklere, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli, ZİÇEV Vakıf Başkanı Dr. Zekiye Kahveci, özel öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlikte, engelli bireyler, hazırladıkları dans koreografisiyle büyük beğeni topladı.



“Projelerimizi yerel yönetimlerle yürütmek isteriz”

Planladıkları projeler için destek görmeyi isteyen ZİÇEV Başkanı Kahveci, “ZİÇEV Mersin Şubesi, engelli bireylerin hayatın her alanına erişiminin sağlanması adına çalışmalar yaparak, bu alanda gerçekleştirilen projelere destek veriyor. Zihinsel engelli çocuk ve yetişkinlere uygun kurslarımız, yeteneklerine göre beceri kazandırarak yaşam boyu eğitimlerine katkı sağlıyor. Projelerimizi yerel yönetimler ve özellikle de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yürütmeyi isteriz. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının nazik daveti için teşekkür ederiz. Bu etkinliklerin bugünle sınırlı kalmayıp sürekliliğinin sağlanmasını temenni ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde tüm engellerin aşılmasını diliyorum” dedi.



“İnsanlarımızın zihniyetinde ön yargı var”

Zihinsel engelli kardeşinin bakımına yardımcı olan Nadire Seven ise yaptığı açıklamada, “Yapılan bütün etkinlikler bizim için, çocuklarımız için çok faydalı. Bunun farkındalık günü olması da insanların ön yargılarını kırması açısından çok iyi. ZİÇEV ile bütün etkinliklere katılıyoruz. Orada çocuklarımız çok mutlu; dersleri olsun, ritim grubundaki arkadaşlar olsun, onlara bir beceri kazandırıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnsanlarımızın zihniyetinde ön yargı var, engelli bireyleri gördüklerinde korkuyorlar, yaklaşmıyorlar. Büyükşehir Belediyesinden bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz” dedi.



“Ulaşım sorunu yaşıyoruz”

Etkinlikler sayesinde otizimli oğlunun arkadaş çevresinin arttığını ve sosyalleştiğini dile getiren Pınar Fener Aydın da “İnsanların maalesef bizleri anladıklarını pek sanmıyorum. Yaşamayan bilemez derler, onlar da yaşamadıkları için sadece uzaktan gördükleri kadarıyla biliyorlar. Sadece ‘Allah yardım etsin’ diyebiliyor. Allah’a bırakma sen de yardım edebilirsin, bizlere bir şey yapabilirsin diyorum ama otizmli çocukları okulda istemiyorlar, çok acı. ZİÇEV olarak özel bir vakıfız, devlete bağlı değiliz, ulaşım sorunu çekiyoruz, çocuğunu getirip götüremeyen aileler var” diye konuştu.



Kurs merkezleri öğretmen ve öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üniversiteye hazırlanan gençlere eğitim veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri de anlamlı bir ziyarete imza attı. Gençleri üniversiteye hazırlamanın yanı sıra sosyal ve toplumsal olaylara bakış açılarını değiştirmek, gençlerin farkındalıklarını arttırmak için de etkinlikler düzenleyen kurs merkezinin Tarsus, Anamur, Erdemli, Silifke ve merkezde bulunan şubelerinin öğretmen ve öğrencileri, engellilerin bulunduğu rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek, onlarla bir araya geldi. Engellilere hediyeler götüren ve onlarla birlikte resim yapan, dans eden öğretmenler ve öğrenciler, engelli bireylerle eğlenceli dakikalar yaşadı.

MERSİN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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