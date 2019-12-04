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Yaş meyve sebze ihracatında AKİB yine lider Kasım ayında yaş meyve sebze ihracatı yüzde 11’lik ...

İHA

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Kasım ayında yaş meyve sebze ihracatının yüzde 11'lik artışla 332 milyon dolara ulaştığını, aynı dönemde en çok ihraç edilen ürünün yüzde 24 artış ve 105 milyon dolar değer ile mandarin olduğunu belirtti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin sektörde Türkiye'nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Başkan Sin, "Kasım ayı itibarıyla ülkemiz genelinden yapılan yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47'sini ve narenciye ihracatının yüzde 79'unu Birliğimiz gerçekleştirdi. Toplamda ülkemize 893 milyon dolarlık net döviz katkısı...

Yaş meyve sebze ihracatında AKİB yine lider Kasım ayında yaş meyve sebze ihracatı yüzde 11’lik artışla 332 milyon dolara ulaştı, aynı dönemde en çok ihraç edilen ürün mandarin oldu

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Kasım ayında yaş meyve sebze ihracatının yüzde 11’lik artışla 332 milyon dolara ulaştığını, aynı dönemde en çok ihraç edilen ürünün yüzde 24 artış ve 105 milyon dolar değer ile mandarin olduğunu belirtti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin sektörde Türkiye’nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Başkan Sin, “Kasım ayı itibarıyla ülkemiz genelinden yapılan yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47’sini ve narenciye ihracatının yüzde 79’unu Birliğimiz gerçekleştirdi. Toplamda ülkemize 893 milyon dolarlık net döviz katkısı sağladık” dedi.

11 aylık ihracat 1.91 milyar dolar
Yaş meyve sebze sektöründe Kasım ayı ihracat verilerini değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye genelinde yılın 11 ayında toplam 1,91 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldığını açıkladı. Başkan Sin, aynı dönemde en çok ihracatın yüzde 41’lik pay ve 792 milyon dolarlık değerle yaş meyve grubunda gerçekleştiğini, yaş sebze grubunda ise yüzde 29’luk payla 544 milyon dolarlık dış satıma ulaşıldığını açıkladı. Başkan Nejdat Sin, Kasım ayındaki narenciye ihracatının ise yüzde 29’luk pay ile 560 milyon dolara eriştiğini duyurdu.

Kasım ayı ihracat şampiyonu ‘Mandarin’
Sin, Kasım ayında ihracat şampiyonu ürünün yüzde 25 artış ve 105 milyon dolarlık değerle mandarin olduğunu, bu meyveyi limon domates, portakal ve üzüm ürünlerinin takip ettiğini bildirdi. Türkiye ekonomisinde önemli konumdaki narenciye grubu ihracatını değerlendiren Başkan Sin, “Narenciye ihracatımız, 179 milyon dolar değer ile genel yaş meyve sebze ihracatımızın yüzde 54’ünü oluşturdu. Mardarin, yüzde 59’luk pay ve 105 milyon dolarlık değerle birinci sırada yer aldı. Mandarini sırasıyla limon, portakal ve greyfurt ürünleri takip etti” diye konuştu.
Kasım ayında en çok yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkeleri değerlendiren Başkan Sin, “Rusya Federasyonu lider pazarımız konumunda. Bu ülkeye ihracatımız yüzde 25 artış ile 125 milyon dolara ulaştı. Rusya’yı Ukrayna, Irak, İtalya ve Romanya takip etti” dedi.

Kasımda en çok ihraç edilen ürün domates
Başkan Sin, 11 aylık dönemde en çok ihraç edilen ürünün 260 milyon dolarlık değerle domates olduğunu, 224 milyon dolar ile mandarin, limon, kiraz, vişne ve üzümün takip ettiğini ifade etti. Rusya Federasyonu’nun 611 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu aktaran Başkan Sin, Rusya’yı Almanya, Irak, Ukrayna ve Romanya’nın izlediğini bildirdi.

Narenciye ihracatında AKİB’in payı yüzde 79
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak yaş meyve sebze sektöründe Türkiye’nin lokomotifi konumunda olduklarını vurgulayan Başkan Sin, “Türkiye genelinde yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47’sini, narenciye ihracatının yüzde 79’unu AKİB olarak biz gerçekleştiriyoruz. Ülkemize toplamda 893 milyon dolar net döviz katkısı sağladık. Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan Birlik olma istikrarını koruyoruz. Bu konumda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elde ettiğimiz başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alternatif pazar arayışı
Mevcut pazar payını korumanın, alternatif pazarlar yaratmanın, üretimde çeşitliliği artırmanın ve Türkiye imajına en iyi şekilde katkı sağlamanın yaş meyve sebze sektörü için temel hedef olduğunu Başkan Sin, şunları söyledi:
“AKİB olarak önemli faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 13 Kasım 2019 tarihlerinde yedincisi düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’ne göz alıcı bir stand ile katılım sağladık. 1214 Kasım tarihlerinde de Birleşik Arap Emirlikleri/ Dubai’de gerçekleştirilen International Perishables Expo Middle East 2019 (WOP Dubai) fuarına info stand ile ülkemizi temsil ettik. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek, yeni ihracat fırsatlarını değerlendirmeye çalıştık.”

MERSİN

04 Aralık 2019 Çarşamba

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