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Mersin'de ambulanslar 11 ayda 153 bin vatandaşa hizmet verdi Mersin Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı ...

İHA

Mersin Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Gül, Mersin'de 63 istasyonda 94 ambulansla hizmet verdiklerini belirterek, "2019 yılının başından bugüne kadar 153 bin vatandaşımıza hizmet verdik. İhbar geldikten sonra 83 saniye sonra ambulanslar yola çıkmış oluyor" dedi.

Mersin'de ambulanslar 11 ayda 153 bin vatandaşa hizmet verdi Mersin Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Gül: "İhbar geldikten 83 saniye sonra ambulanslar yola çıkmış oluyor"

Mersin Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Gül, Mersin'de 63 istasyonda 94 ambulansla hizmet verdiklerini belirterek, "2019 yılının başından bugüne kadar 153 bin vatandaşımıza hizmet verdik. İhbar geldikten sonra 83 saniye sonra ambulanslar yola çıkmış oluyor" dedi.
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlene etkinlikte sunum yapan Gül, 25 yıllık meslek hayatının 15 yılını acil sağlık hizmetlerinde geçirdiğini söyledi. İlk ambulans vasfının atlı arabalarla İspanyolların 1400'lü yıllarda başlattığını kaydeden Gül, "O zamanlar bu araçlarla hastalar taşınıyordu. Ancak Londra’da 1895’de ilk ambulans devreye girmiş, 1960’larda Amerika ve Fransa’da gerçek bir sisteme geçiş başlamıştır. O arada araç teknolojisi de gelişmiş oldu. Bununla ilgili halkın talebi artmaya başladı ve telefonla ihbar numaraları devreye girdi. Dünyada farklı ülkelerde farklı numaralar kullanılıyor. Türkiye’nin 112 tarihçesine baktığımızda ilk olarak 1. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı’nın Kızılay adıyla atlı ambulans kullanmaya başladığını biliyoruz. Cumhuriyet döneminde ise 1955’te 15 can kurtaran aracı ile hizmet verilmeye başlandı. 1986’da 077 hızır acil servisi adı altında İstanbul, İzmir ve Ankara’da ambulans hizmetleri başladı. 1991’de asıl gelişim harekete geçti ve numaramız 112 olarak şekillendi" diye konuştu.

"2003 yılında tüm Türkiye'de 112 istasyonu kuruldu"
Daha önce belediyeler ile kamunun yaptığı bu hizmeti 1994 yılında Sağlık Bakanlığı'nın devraldığını vurgulayan Gül, "Hastanelere entegre olan 33 acil yardım ve kurtarma istasyonu açtı. Bu hizmet sadece hastaneler arası, hastanelerin naklinde kullanılıyordu. 1998’de 49 ilde 112 aktif hale geldi. 2003’te Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile tüm illerde aktif hale gelen bir 112 sistemi kuruldu. 2000 yıllarında mezun olan acil ambulans bakım teknikerleri ve sağlık personeli hizmete başladılar. 2019’da şuan 3 bine yakın 112 istasyonu, 5 bini aşkın ambulans, 34 bin sağlık personeli ile büyük bir ağ, filo ile acil sağlık hizmetleri Türkiye genelinde çalışmalarına devam etmektedir.
Sadece ambulans olarak hizmete başladık ama coğrafi durumlar, hızın devreye girmesi ile Sağlık Bakanlığı gelişim gösterdi ve 2005’te motosiklet ambulanslar devreye girdi ki, şuanda 65 tane var. Ayrıca 250 tane kar paletli ve 17 tane bölgesel ambulans var. 2009’da deniz ambulansları devreye girdi, şuan 6 tane ve 3 tane uçak ambulansımız mevcut" ifadelerini kullandı.

"153 bin vatandaşımıza hizmet verdik"
Mersin'de 112'nin 1998 yılında 8 tane acil sağlık hizmeti istasyonu ve bir komuta kontrol merkeziyle devreye girdiğini hatırlatan Gül, "2006’ya kadar ilçelere kadar büyüdü bu yapı. Şuan itibariyle 94 ambulansa sahibiz. Bunların 87 tanesi bildiğimiz kara ambulansı olup, 3 tanesi kar paletli ambulanslar, bir tane 4 sedyeli yani 4 hastayı aynı anda taşıyan ambulans ve 1 bir tane obez, 2 motosiklet ambulansımız var. 1998’de 8 ambulans, 8 istasyonla başladığımız durum, talepler, halkın sağlık okur yazarlığı ile artış gösterdi. Bugün 112 acil sağlık hizmetlerinin 25’inci yılında Mersin’de 63 adet 112 istasyonu, 94 ambulans, 886 personel ile acil yardım hizmetleri verilmekte. Bu yıl şuana kadar 153 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunmuş durumdayız" şeklinde konuştu.

"İhbar geldikten sonra ambulanslar 83 saniye sonra yola çıkmış oluyor"
Artık bütün birimlerin 112 çatısı altında toplandığına dikkat çeken Gül, "112 çağrıyı aldıktan sonra harekete geçme süresi 83 saniye. Mevcut istasyon çağrıyı aldıktan 83 saniye sonra yola çıkmış oluyor ki, ulaşım süremiz de yüzde 90’ın üzerinde. Hedefimiz bunu yüzde 100 yapmak. Her ne kadar biz hızlı olsak da yollar açık mı, adresler doğru mu? Bunlar bizi oyaladığı takdirde gecikmeler haiz olmakta. Biz sadece 112 hizmeti vermiyoruz. Vatandaşlara ilk yardım eğitimleri de veriyoruz. 2018’de bin 4 kişiye, 2019 yılının 11 ayında ise bin 227 kişiye ilk yardım eğitimi verdik. Bunun bize faydası çok oluyor. Keşke talep daha fazla olsa. Özellikle gençlere söylüyorum, ailelerine bahsetsinler ücretsiz iki gün süreyle eğitim vererek, ambulans gelene kadar neler yapılabileceğine dair çok güzel bir eğitim verebiliriz" dedi.

MERSİN

04 Aralık 2019 Çarşamba

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