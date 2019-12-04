Gülnar'da su sorunu yaşayan mahalleler içme suyuna kavuşuyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Gülnar ilçesinin merkez ve 11 mahallesinin içmesuyu sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan projeyi hayata geçiriyor. 70 kilometre uzunluğundaki GülnarIlısu İsale Hattı Projesi’nde 20 kilometrenin yapımını tamamlayan MESKİ’nin çalışmaları ile Gülnarlıların 100 yıllık hayali gerçeğe dönüşecek.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Gülnar merkez ve 11 mahallenin içme suyu hasretinin sona ereceğini söyledi. Gülnar Ilısu içmesuyu inşaatının 22 milyon TL’lik sözleşme bedeline sahip olduğunu belirten Alkaç, “Gülnar ilçesinin Bardat, Belkuyu, Örenkuyu, Taşdüştü, Miskale, Akgedik, Köseçobanlı, Akova, Konur, Demirözü ve Dayıcık mahalleri ile birlikte Gülnar merkezine ulaşarak tamamlanacak projede, 20 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. Bu yerleşim yerlerinde 300 ve 350 milimetre çapında toplam 70 kilometre isale hattı döşenecek, bunun yanı sıra istinat duvarı, 3 adet 3 gruplu terfi merkezi, 1 adet 300 metreküplük depo, 1 adet klor odası, 3 adet 50 metreküplük depo, bin 219 metre servis yolu, sanat yapıları ile mekanik ve elektrik işleri yapılacaktır. İnşaat çalışmaları ise yoğun tempoda devam etmektedir” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçelerdeki kırsal mahallelerin içmesuyu sorununu çözmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Alkaç, “Kırsaldaki mahallelerin içmesuyu sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde kırsal bölgelerde yıllardır içmesuyu bekleyen vatandaşlarımızın hasretini sona erdirmekte kararlıyız” diye konuştu.

Genel Müdür Alkaç, Gülnar merkez ve 11 mahallenin içmesuyu sorununu çözecek GülnarIlısu İsale Hattı Projesi’ni 2021 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

MERSİN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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