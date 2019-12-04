Mersin'in batı ilçelerinde fırtına bekleniyor

– Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Mersin’in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Cuma günü öğle saatlerine kadar fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (perşembe) sabah saatlerinden itibaren Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Saatte 6090 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, 6 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşları, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
MERSİN
04 Aralık 2019 Çarşamba
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