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Halk Kart sayısı 6 bin 800’e ulaştı

İHA

Halk Kart sayısı 6 bin 800’e ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere yardım amacıyla hayata geçirilen Halk Kart projesinden yararlanan aile sayısı 6 bin 800’e ulaştı. Halk Kart dağıtımı merkez dışındaki ilçelerde de devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapılan başvuru ve incelemelerin ardından dağıtımına başlanan Halk Kartlar ile dar gelirli ve dezavantajlı aileler, her ay kartlarına yüklenecek 90 TL ile 160 TL arasında tutar ile istedikleri yerden alışveriş yapabiliyor. Henüz yeni olmasına rağmen yoğun ilgi gören uygulamada, bugüne kadar Halk Kart başvurusu kabul edilen aile sayısı ise şimdiden 6 bin 800’e ulaştı.

Mut’ta da kart dağıtımına başlandı
Kent merkezinde olduğu gibi 13 ilçede de eşit hizmet anlayışı ile Halk Kart’tan faydalanan ailelerin kartları teslim edilmeye başlandı. Mersin’e 170 kilometre uzakta yer alan Mut ilçesinde de Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürlüğü aracılığı ile kartların dağıtımına başlandı. 102 mahallede 619 aileye ulaşacak kartlar ile ihtiyaç sahibi aileler, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden faydalanacak.
Başvuru sonrasında Halk Kartı teslim edilen ve Mut’a 45 kilometre uzakta yaşayan 74 yaşındaki Döndü Aydın, “Allah daha çok versin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bizleri sürekli koruyup kolluyorlar. Yardımlarını esirgemiyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e de çok teşekkür ederiz” dedi.
Aslan çifti ise “Bu uygulama çok iyi olmuş. Bundan iyisi can sağlığı. Allah verenden, getirenden, götürenden razı olsun” diye konuştu.
Engeli dolayısıyla Halk Kart başvurusunda bulunarak bu projeden faydalanmayı bekleyen Talip Çelik de eski Dosteli Market sistemi yerine Halk Kart projesine geçilmesinin daha faydalı olduğunu belirtirken, artık sadece bir noktadan belli ürünler yerine, birçok noktadan istedikleri ürünü alabilecek olmanın daha avantajlı olduğuna dikkat çekti.
Bağcı Mahallesi Muhtarı Ömer Bağçalı, hem dar gelirli ailelerin uygulamadan memnuniyet duyduğunu hem de bu kartlarla yapılacak alışverişlerin ilçe esnafına katkıda bulunacağını aktardı. Mahalle sakinlerinin Halk Kart projesini yerinde bulduğunu ifade eden Muhtar Bağçalı, Dosteli Market projesinde ödenen kira ve personel giderlerinin bu uygulama ile ortadan kaldırıldığına dikkat çekerken, böylelikle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmasını temenni etti.

MERSİN

05 Aralık 2019 Perşembe

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