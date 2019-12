Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, engelli bireylerin de bir takım engellerine rağmen büyük başarılara imza atabileceğini belirterek, “Unutmayın engelli olmak bir engel değildir. Çünkü hayaller, umutlar ve hedefler engel tanımaz" dedi.

Bahçacı, Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanede görevli engelli personellerle bir araya geldi. Bahçacı, burada yaptığı konuşmada, engelli çalışanlara engellerinin engel olmadığını hatırlatmak ve onlara karşı toplumun duyarlılığını artırmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, tüm engellilerin 'Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Engelli bireylerin de bir takım engellerine rağmen büyük başarılara imza atabileceğini söyleyen Bahçacı, “Unutmayın engelli olmak bir engel değildir. Çünkü hayaller, umutlar ve hedefler engel tanımaz. Engelli kardeşlerimizin sağlıklı bireylerle eşit koşullarda yaşayabilmesi için desteğe ve hayatlarının kolaylaştırılmasına ihtiyacı var” diye konuştu.

Son yıllarda yapılan kanuni düzenlemelere de değinen Bahçacı, "Engelli birçok insan, hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Bize, yani devlete ve topluma düşen görev, engeli olan insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır. Devletimiz 2005 yılında çıkardığı 'engelliler kanunu' ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamda ayrımcılığın önlenmesine kadar engelli vatandaşlarımızı ilgilendiren pek çok konuda önemli adımlar atmıştır. Devletimiz istihdam politikalarında yeti kaybı yaşayan vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık uygulayarak onların iş hayatında ve sosyal hayatta etkin rol almalarını sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında her sağlıklı bireyin engelli adayı olduğunu hatırlatan Bahçacı, her insanın kendi sağlığını korumak açısından daha özenli olması ve engelli vatandaşlara karşı empati duygusuyla yaklaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

Programa katılan engelli çalışanlar, sadece bu günde değil her zaman yanlarında olan İl Sağlık Müdürü Bahçacı’ya teşekkür ederek, yürütülen hizmetlerde başarılarının devamını dilediler.

MERSİN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.