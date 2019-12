Yeşilboğaz: “Dünyada örnek bir karar”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin, çağdaş Türkiye’nin oluşturulmasında atılan dev bir adım olduğunu belirterek, “Atatürk’ün kadınlara sağladığı seçme ve seçilme hakkı ve yasalarla verdiği özgürlükler, karanlık zihniyeti yok etmek adına attığı en önemli adımlardan birisidir” dedi.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, 5 Aralık 1934’te Anayasada ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85’inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin, çağdaş Türkiye’nin oluşturulmasında atılan dev bir adım olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934’te tüm dünyada örnek bir karara imza atarak Seçim Kanununu değiştirdi ve böylece 85 yıl önce kadınlarımız ilk kez oy kullandı. Atatürk, hayatı boyunca her fırsatta kadın haklarının ve kadının toplumdaki rolünün önemini vurgulamış, çağdaş ve laik bir sosyal düzenin kadınsız var olamayacağının her fırsatta altını çizmiş, kadınlarımıza önemli haklar sağlayarak, kadınların her alanda kararlara ve yönetime katılımına eşit temsil hakkı sağlamış, onları yasalar önünde erkeklerle eşit kılmıştır” ifadelerini kullandı.



“Kadınlara tanınan haklarda geriye gidiş var”

Atatürk’ün çağdaş, demokratik, akılcı, eşit, ilerici ve cinsiyet ayrımcılığını yok etmeye yönelik yönetim anlayışıyla kadınlara sağladığı seçme ve seçilme hakkı ile yasalarla verdiği özgürlüklerin, karanlık zihniyeti yok etmek adına attığı en önemli adımlardan birisi olduğunu belirten Yeşilboğaz, şöyle devam etti: “Ancak, kadınlarımıza tanınan haklar ve onların sahip oldukları kazanımlarda her geçen gün daha da geriye gidiş olduğunu görmek büyük kaybımız ve utancımızdır. Bugün geldiğimiz noktada, kadının siyasal temsilinin yeterli düzeyde olmadığı, karar alma mekanizmalarında kadınların geri plana atıldığı görülmektedir. Medeni haklarda ülke olarak geriye gidiyoruz. Ülkemizde, kadını özgür bir birey olarak kabul etmedikçe, devlet yasal düzenlemeleri bu anlayışla yapmadıkça, toplumun kadına bakış açısı değişmeyecektir.”

Mersin Barosu olarak, kadın haklarının tırpanlanmasına karşı mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Yeşilboğaz, “Bu mücadelemizde sadece kadınlarımızı değil, erkekleri de görmek istiyoruz. Kadınerkek eşitliğinin, kadınerkek mücadelesi ile gerçekleşebileceği unutulmamalıdır. Çağdaş Cumhuriyet kadınlarının, devlet yönetiminin her kademesinde, siyasi temsil ve karar mekanizmalarında daha çok yer almasını temenni ederek, Atatürk’ün çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamızı sağladığı, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

