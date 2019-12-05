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Tarsus'ta parklardaki işgaliyeler yasal sınırlara çekilecek

İHA

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, park ve yeşil alanların halkın olduğunu belirterek, "İlçemizde 353 yer işgaliye yer verilmiş. Bunun 62 tanesi park içerisinde bulunuyor ve park içerisinde bulunan 52 yerin bir an önce yasaya uygun hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Tarsus'ta parklardaki işgaliyeler yasal sınırlara çekilecek

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, park ve yeşil alanların halkın olduğunu belirterek, "İlçemizde 353 yer işgaliye yer verilmiş. Bunun 62 tanesi park içerisinde bulunuyor ve park içerisinde bulunan 52 yerin bir an önce yasaya uygun hale getirilmesi gerekiyor” dedi.
Bozdoğan, ilçede bulunan parklarda büfe işletmeciliği yapan esnaflarla belediye meclis salonunda bir araya gelerek, işgaliyeler konusunda bilgilendirme yaptı. Seçim öncesi meydanlarda park ve yeşil alanların halkın olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Bozdoğan, ilçedeki 62 parkta bulunan büfe işletme ve ruhsatların 52’sinin yasalara uygun olmadığını söyledi. Bozdoğan, “Benim sizlerden birinci ricam şu, biz kentimizi güzelleştirmek zorundayız. Bu kentin daha yeşil bir kent olması lazım, daha adaletli olması lazım ve sürdürülebilir bir kent olması lazım. Bütün savaşımız bunun üzerine. Tabi bunu yaparken de elbette dinliyoruz, anlıyoruz, tamir ediyoruz, yaraları sarıyoruz. Halkımıza o şekilde davranıyoruz. Hiçbir yere gidip te 'bunu niye yaptın?' deyip yıkalım, biçelim, keselim niyetinde asla değilim. Esnafın ne kadar zorluklar içerisinde yaşadığını biliyorum. Ama unutmayın ki, bu ülke kanunlarla yönetiliyor. Toplumsal dayanışmalar, mevcut olan kanunlar ve yönetmelikle gider. Yani netice olarak kimse kimsenin adamı değil, herkes bizim dostumuz, herkes bizim arkadaşımız, herkes bizim insanımız. Biz bu amaçla gidiyoruz. Bu park alanlarındaki yerlerin biran önce tamir edilmesi gerekiyor, yasaya uygun hale getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kenti kimseye peşkeş çekmeyeceğini söyleyen Bozdoğan, “Yarın müfettişler geldiği zaman hazırlanacak sayıştay raporunun ter temiz çıkmasını istiyorum. Bu kentte düzeni mutlaka sağlayacağız ama bu düzeni biz birlikte yapacağız. Buradaki park alanlarını halk kullanmak zorunda. Ne olursa olsun, orada yer açmış olan insan kar amacıyla bu işi yapıyorsa, her şeyi o götürsün, park onun olsun, yok öyle bir şey. Bu park alanı halkın. Bu konuda herkesin duyarlı olacağından eminim ve sizlerin yapmak istediğiniz bir olayda da belediye olarak yasalar çerçevesinde elimizden ne geliyorsa yapalım" diye konuştu.
Geçmiş dönemdeki yanlışlarla ilgilenmediğini, kendisini doğruların ilgilendirdiğini kaydeden Bozdoğan, şöyle devam etti; "O doğruları da sizin adınıza yaparım ki, yarın mevcut olan iktidarlar ister değişsin, ister değişmesin kimse gelip sizden hesap sormasın. Ama an gelir yanlış yapılan bir şeyde herkes sizlerden hesap sormak ister. Buda sizi de rahatsız eder, mevcut yönetenleri de rahatsız eder. Ama idare eğer kendi yasal görevini yaparsa, eminim bu kentte hiçbir sorun ortaya çıkmaz. Öncelikle sizlerden istediğim. Bu mevcut bir aylık süre içerisinde yapılması gerekenler yapılsın ama yapılmayanlarda mecbur olarak, idare olaraktan biz devreye gireceğiz. İşgal etme olayını ortadan kaldıralım. İşgaliyeler bittikten sonra mutlaka ihale işi başlasın ve sonrada ihale ile almış olunanlar ruhsatı yoksa ruhsat çıkarttırsın, işletme ruhsatı yoksa işletme ruhsatı çıkarttırsın, yapı ruhsatına bakılsın, her şey yasal çerçeveye oturtulsun. Benim buradaki tavrımın asla ve asla siyasi bir anlamı yok, bunu herkesin bilmesini istiyorum."

MERSİN

05 Aralık 2019 Perşembe

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