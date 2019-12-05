'Yün Bebek 2' geliyor: Başrolde yine kadınlar olacak

MERSİN'de, Yörük kadınları anlatan ödüllü 'Yün Bebek' filminin ikincisi için çalışmalar başladı.

Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu ödüllü yönetmen Ümmiye Koçak, yeni bir projeye hazırlanıyor. Köylü kadınların hayatını duyurmak adına kadınlardan oluşan tiyatro topluluğunu kuran Ümmiye Koçak, 2013 yılında ilk filmini çekti. `Yün Bebek' filmi ile New York Avrasya Film Festivali´nde 'En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülünü kazanan yönetmen Ümmiye Koçak, şimdi ise devam filmini çekme hazırlığında.

Koçak, ilk filmin kahramanı olan Elif´in hikayesini anlatmaya kaldığı yerden devam edecek. Sponsor görüşmeleri süren filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. İlk filimde olduğu gibi devam filminde de sadece kadınlar yer alacak.

KOÇAK: 3 YILDA HAZIRLANDIM, SENARYOYU BİTİRDİM

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) gerçekleştirilen filmin tanıtımı toplantısına yönetmen Ümmiye Koçak, tiyatro kadınlar ve filmin kast ajansı katıldı. Burada film hakkında bilgi veren Koçak, amaçlarının tiyatro ile anlatamadıklarını sinema yoluyla anlatmak olduğunu söyledi. Toplumda zor şartlarda okuyarak bir yerlere gelen Elif'lerin sayısının çok fazla olduğunu belirten Koçak, "Diğer filme 5 yılda hazırlanmıştım, bu filme 3 yıldır hazırlanıyorum. Ben yaşadıklarından ders çıkartan bir insanım. Filmin senaryosunu bitirdim. Hikaye yine Arslanköy'de geçiyor. Mersin'de de çekimleri olacak" dedi.



MERSİN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.