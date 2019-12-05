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Ümmiye Teyze, Yün Bebek 2 filmiyle geliyor

İHA

– Mersin'in Toros Dağlarında Arslanköylü kadınlarla çektiği Yün Bebek filmiyle New York Avrasya Film Festivali'nde "En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazanan yönetmen Ümmiye Koçak, ikinci filmiyle yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ümmiye Teyze, Yün Bebek 2 filminin senaryosunu tamamladığını ve çekimler için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Ümmiye Teyze, Yün Bebek 2 filmiyle geliyor

– Mersin’in Toros Dağlarında Arslanköylü kadınlarla çektiği Yün Bebek filmiyle New York Avrasya Film Festivali’nde “En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünü kazanan yönetmen Ümmiye Koçak, ikinci filmiyle yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ümmiye Teyze, Yün Bebek 2 filminin senaryosunu tamamladığını ve çekimler için hazırlıklara başladıklarını söyledi.
Oyuncularının tamamı Arslanköylü kadınlardan oluşan Yün Bebek filminin ödüllü yönetmeni ve senaristi Ümmiye Koçak, devam filmi için kolları sıvadı. Kadına uygulanan şiddeti konu alan filmiyle dünyada da ses getiren Ümmiye Teyze, Yün Bebek’in devam filminin çekimleri için hazırlıklara başladı. 2012 yılında hem yönetmenliğini yaptığı hem de rol aldığı Yün Bebek filmiyle New York Avrasya Film Festivali’nde “En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünü kazanan Ümmiye Teyze, devam filminde de Anadolu kadınına ışık olmayı hedefliyor.
Yıllar önce kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluğu ile adını duyuran ve Türkiye’nin hemen her yerinde köylü kadınlarla birlikte oyunlar sahneleyen, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile çektiği reklam filmiyle de tanınan Ümmiye Koçak’ın Yün Bebek filmi, birçok festivalde özel gösterimle izleyiciyle buluştu.

“Yün Bebek filminin ikincisini çekmeye karar verdim”
Ümmiye Koçak, filmde rol alacak Arslanköylü kadınlarla birlikte Yün Bebek 2 filminin basın tanıtımını yaptı. Mersin Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıda, 2016 yılında ikinci Yün Bebek filmini çekmek istediğini duyurduğunu belirten Ümmiye Koçak, 3 yıllık hazırlığın ardından filmi çekme aşamasına geldiklerini söyledi. İlk filme, küçük karakter Elif’in hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldığını anımsatan Koçak, “Hayalleri vardı. Elif, o zor şartlarda okudu ve okulunu bitirdiği an bitmişti film. Film bittiğinde bile ben kafamda kurgulamıştım. Çünkü öyküsünü yazdığımda Elif okuyor ve öğretmen oluyordu. Şimdi de ikincisini çekmeye karar verdim. Toplumumuzda gerçekten ihtiyaç olduğunu hissettim. Tiyatroyla bir şeyler anlatmaya çalıştım ama maalesef herkes televizyon izliyor. Ben de o zaman sinema filmi çekerim, daha çok kitleye ulaşırım diye düşündüm. Şimdi Elif öğretmen oldu. Elif karakterleri o kadar çok ki toplumda. Zor şartlardan çıkıyor, burslu okuyor ama geldiği yeri unutuyor. Ben de ‘öyle olmamalı’ diyorum. Elif’ler öğretmen oldukları zaman geldikleri yeri unutmamalı, halkla, köylüyle velilerle iç içe olmalı, çünkü halkı bilinçlendirmede onlara çok büyük rol düşüyor. Burada da gençlerimize rol model olacak bir karakterimiz vardı; ikinci filmin çekilmesini bu yüzden çok istiyorum” dedi.

“Çok heyecanlıyım”
“Çok heyecanlıyım” diyen Ümmiye Koçak, ilk filme 5 yıl hazırlandığını, ikinci film için de hazırlıklarının 3 yıl sürdüğünü dile getirdi. Filmin senaryosunu tamamladığını ifade eden Koçak, ikinci filmin çekimlerinin de Arslanköyde gerçekleştirileceğini kaydederek, ikinci filmde de oyuncuların tamamının kadınlardan oluşacağını söyledi. Filmin çekimlerinin bir bölümünü de Mersin’de gerçekleştireceklerini vurgulayan Koçak, “Yün Bebek filminin Mersin’e çok ses getireceğine inanıyorum, çünkü Mersinimiz gerçekten cennet; 45 dakikada hem karın içindesin hem de denizdesin. Biz filmimizi hem narenciye bahçesinde hem de Arslanköy’de karın içinde çekeceğiz. Aynı gün her ikisine de ulaşabiliyorsun. Her şeyimiz hazır” diye konuştu.

“Filmi yaklaşık 3 ayda tamamlayıp izleyiciyle buluşturacağız”
Filmin yapımcılığını üstlenen ve Mersin’de faaliyet gösteren ajansın temsilcisi Yalçın Boz da filmin çekimleri için sponsor çalışmalarına başladıklarını söyledi. Film çekimlerine önümüzdeki ay başlayacakları bilgisini veren Boz, “Bu filmle ilgili Ümmiye Teyzenin şu an bulunduğu konum ve kaleminin güçlü olmasından dolayı İstanbul’dan birçok teklifte bulunuldu. Ancak, Ümmiye Teyze özellikle kendi şehrinde olmasını istiyor. Film, anlam bakımından tüm ülkeyi hatta dünyayı ilgilendiriyor. Çok önemli noktalara değinmiş. Senaryoda çok büyük sürprizler var. ilk filminin etkisi büyüyerek devam edecek ve insanların dikkatini çekecek. Sürprizlerle dolu filmimizi yaklaşık 3 ayda tamamlayacağız ve sinema salonlarında izleyiciyle buluşturacağız. Bu filmden de ödüller bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

MERSİN

05 Aralık 2019 Perşembe

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