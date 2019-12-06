Bakanlık, 100. Yıl Tabiat Parkı için proje hazırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde izinsiz yapılaşmaların caretta carettaların yumurtlama alanlarına zarar vereceği tartışmalarıyla gündeme gelen 100. Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı ve Deniz Kaplumbağaları Yumurtalama ve Koruma Alanıyla ilgili proje hazırladı. Projenin uygulama aşamasındaki denetim görevi Mezitli Belediyesine verildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağaları ve endemik kum zambaklarının üreme ve yaşam bölgesi olan alanla ilgili teknik şartnamede yer alan konuları da kapsayan ilk somut plan olması dolayısıyla büyük öneme sahip projeyle ilgili Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve teknik ekibe sunum yapıldı. İşletme yetkilileri, Başkan Tarhan’ın yanı sıra Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Mersin şubelerinin temsilcileri ve planı hazırlayan ekibin hazır bulunduğu toplantıda, mevzuat hükümlerine dikkat çekildi.

Sunum toplantısında alan içerisinde daha önce yapılmış olan izinsiz yapıların kaldırılması, caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağaları ve endemik kum zambaklarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için projenin uygun hale getirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Projenin sağlıklı şekilde uygulanmasıyla ilgili Mezitli Belediyesinin yürüteceği ve içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi teknik birimleri, üniversitelerin ilgili bölümleri, Erdemli’de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, ilgili meslek odaları; toplantılar yaparak denetim görevinde bulunacak. Süreçte halkın katılımı ve bilgilendirmeler yine Mezitli Belediyesi tarafından yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, en başından süreci takip ettiklerini, çevrenin ve doğanın korunması için mücadele verdiklerini söyledi. Tarhan, “Orman Bölge Müdürlüğünün hazırladığı ve teknik şartname hükümlerini gözeterek hazırlanan projeyi olumlu buluyorum. İşletmecinin projeyi uygularken yapacaklarını bu şekilde denetleme şansı veren en somut veri şu anda ortaya konuldu diyebiliriz. İlgili meslek odaları, üniversiteler ve belediyelerin de belli bir noktadan sonra sürece dahil edilmesi de olumlu bir gelişmedir. Biz de proje hakkında daha önce kamuoyu ile paylaştığımız kaygılarımızı ve beklentilerimizi dile getirdik. Alanda yer alacak kullanımlar, yapısal unsurlar, aydınlatma sistemleri, iskeleler yerleştirilirken caretta caretta ve kum zambakları konusunda hassasiyetlerimizi paylaştık. Sürecin kamuoyu adına takibi ve denetlenmesi işini de belediyemiz olarak üstümüze aldık. Projenin Mezitli’ye değer katacak biçimde uygulanması durumunda destekte bulunacağız” dedi.

MERSİN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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