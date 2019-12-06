Şehit Mustafa Korkmaz’ın anne ve babasına ‘Şehadet Belgesi’ takdim edildi

Hakkari’de, roket saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit düşen Mersinli Mustafa Korkmaz’ın anne ve babasına ‘Şehadet Belgesi’ takdim edildi. Akdeniz Belediyesi tarafından da ailenin yaşadığı sokağa, Şehit Mustafa Korkmaz ismi verildi.

Hakkari’de, 23 Ekim 2019 tarihinde terör örgütü mensuplarının roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi için kaldırıldığı GATA’da şehit düşen Mersinli Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Korkmaz’ın, anne ve babasına, ‘Şehadet Belgesi’ takdim edildi.

Şehidin anne ve babasına takdim edilecek ‘Şehadet Belgesi’ için Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Korkmaz ailesinin Mesudiye Mahallesinde yaşadığı, bayraklarla donatılan evini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı törende, Tuğamiral Ercan Kireçtepe tarafından şehidin annesi Birgül Korkmaz ile babası İsa Korkmaz’a Şehadet Belgesi verildi.

Törende konuşan Tuğamiral Kireçtepe, “Türkiye Cumhuriyeti adına, sizlere Şehadet Belgesi takdim ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, tüm kurumlarımızla her zaman her koşulda yanınızdayız. Şehidimiz, artık sadece sizin değil, tüm Türk milletinin evladıdır. Allah şehidimize rahmet eylesin, mekanı cennet, makamını yüce eylesin” dedi.

Şehit Mustafa Korkmaz’ın aile yakınları da Şehadet Belgesi için teşekkürlerini dile getirerek, “Şahadet haberini aldığımız ilk dakikadan itibaren her zaman yanımızda oldunuz. Bu devlet, bu vatan ve bu bayrak bizim. Vatan sağ olsun” diye konuştular.

Öte yandan, Akdeniz Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı bir kararla da şehidin annebabasının yaşadığı Mesudiye Mahallesi 5112 sokağa, “Şehit Mustafa Korkmaz” ismi verildi.

MERSİN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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