Mezitli’de ASKON desteği ile ‘Destek Eğitim Sınıfı’ yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mezitli’de ASKON desteği ile ‘Destek Eğitim Sınıfı’ yapıldı

İHA

Mezitli’de ASKON desteği ile ‘Destek Eğitim Sınıfı’ yapıldı

Mezitli Belediyesi Ortaokuluna, “Destek Ol Engelleri Aşalım” projesi kapsamında, ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan ve Mezitli Kent Konseyinin desteği ile Destek Eğitim Sınıfı yapıldı.
“Destek Ol Engelleri Aşalım” projesi tüm hızı ile sürüyor. Proje kapsamında, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan ve Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul’un desteği ile Mezitli Belediyesi Ortaokuluna Destek Eğitim Sınıfı yapıldı.
Yetersizliği olan ve özel yetenekli öğrenciler için büyük önem taşıyan Destek Eğitim Sınıfının açılışına Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul, ASKON Şube Başkanı Arslan’ı temsilen Humay Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, Mezitli Ortaokulu Müdürü Ahmet Eroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Açılışta konuşan okul müdürü Eroğlu, desteklerinden dolayı Mezitli Kent Konseyi ile ASKON’a ve Arslan ailesine teşekkür etti. Eroğlu, “Eğitime verilen destek, insana verilen destektir” dedi.
Gelbul da önceliklerinin eğitim olduğuna vurgu yaptı. Gelbul, “Bu konuda, kentte yaşayan sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapıyoruz. Asıl yatırımın insana yapılması gerekiyor. Bunun da en iyi yolu eğitime yatırımdır. Bir toplumun gelişmesi, medeniyet seviyesinin yükselmesi ve ülkenin refah içerisinde olmasının yolu, o toplumun eğitiminden geçer” diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç ise STK’ların ve Mezitli Kent Konseyinin işbirliği ile okullara yapılan bu destekleri önemsediklerini söyledi. Kılıç, “Engelleri birlikte aşmanın yolu eğitime verilen destekle olur. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Mezitli Kent Konseyine ve ASKON ailesine teşekkür ederiz. Son yıllarda eğitime verilen destekle okuma yazma oranında büyük başarı yakalamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

“Okuyan neslin, geleceğe daha güvenle bakacağına kuşku yok”
Mahmut Arslan da yaptığı konuşmada, “Destek Ol Engelleri Aşalım proje kapsamında, okullarda tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden, yetersizliği olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için özel eğitim desteği verilmesi amacıyla eğitim odamıza, Sibel Gelbul’un bu ihtiyacı bizlere bildirmesiyle ASKON olarak destek verdik. Eğitime yatırım, insana yatırım olarak algılanmalı, bütün yatırımlardan daha öncelikli görüyoruz. Okuyan neslin geleceğe daha güvenle bakacağına kuşku yok. Bu nedenle önceliğimiz eğitime destek amaçlı sosyal sorumluluk projesidir. ASKON ailesi olarak bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz destek eğitim odası, birçok çocuğumuza dokunacak. Bu dokunuşlar bizlere umut olacak” diyerek sınıfın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

MERSİN

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi, İğne ve Boncuk Oyası Sergisi açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, İğne ve Boncuk Oyası Sergisi ...
Şehit Mustafa Korkmaz’ın anne ve babasına ‘Şehadet Belgesi’ takdim edildi
YEREL HABERLER Şehit Mustafa Korkmaz’ın anne ve babasına ‘Şehadet ...
Bakanlık, 100. Yıl Tabiat Parkı için proje hazırladı
YEREL HABERLER Bakanlık, 100. Yıl Tabiat Parkı için proje hazırladı
Satrancın büyük ustası Karpov, Mersin’e geliyor
YEREL HABERLER Satrancın büyük ustası Karpov, Mersin’e geliyor
Coğrafi işaretli lamas limonu, üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli lamas limonu, üreticinin yüzünü ...
Karaduvar ve Karacailyas sahilleri yenilenecek
YEREL HABERLER Karaduvar ve Karacailyas sahilleri yenilenecek
MESKİ’den öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER MESKİ’den öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
Hasat limon sıkılarak başladı Tescilli Lamas limonu dalında 2 lira 80 kuruş Mersin'de tescilli limonun hasadı, kaliteli ve bol sulu olduğunu göstermek için bahçede limon sıkılarak başlatıldı Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin: "Bu yıl rekolte yüzde 30, yüzde 40 civarında düşük, buna rağmen fiyatlar yüksek" Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız: "Artık gerçek Lamas üreten üreticilerimiz kasalarının üzerine 'Lamas' ibaresini basabilecek"
YEREL HABERLER Hasat limon sıkılarak başladı Tescilli Lamas limonu ...
Mersin'de kayıp gencin 200 metrelik uçurumda bulunan cesedi çıkarıldı Ekiplerin 9 saat süren ortak operasyonuyla 28 yaşındaki gencin cesedi çıkarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de kayıp gencin 200 metrelik uçurumda bulunan ...
Emniyetten sürücülere yağışlı yol uyarısı
YEREL HABERLER Emniyetten sürücülere yağışlı yol uyarısı
TÜİOSB Başkanı Balta: "Bölgesel enerjinin kaynağı kadınlar olacak”
YEREL HABERLER TÜİOSB Başkanı Balta: "Bölgesel enerjinin kaynağı ...
MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Kurt’un yürüttüğü projeye NATO’dan destek
YEREL HABERLER MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Kurt’un yürüttüğü projeye ...
Mersin Üniversitesinde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesinde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi ...
Başkan Yılmaz: “Kesintisiz ulaşım için 7/24 çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Kesintisiz ulaşım için 7/24 ...
MTSO Çevre İSG çalışma grubu, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarını gezdi
YEREL HABERLER MTSO Çevre İSG çalışma grubu, MESKİ Merkez Su Analiz ...
Ümmiye Teyze, Yün Bebek 2 filmiyle geliyor
YEREL HABERLER Ümmiye Teyze, Yün Bebek 2 filmiyle geliyor
'Yün Bebek 2' geliyor: Başrolde yine kadınlar olacak
YEREL HABERLER 'Yün Bebek 2' geliyor: Başrolde yine kadınlar olacak
Tarsus'ta parklardaki işgaliyeler yasal sınırlara çekilecek
YEREL HABERLER Tarsus'ta parklardaki işgaliyeler yasal sınırlara ...
Tarsus ve Çamlıyayla’da büz boru çalışması
YEREL HABERLER Tarsus ve Çamlıyayla’da büz boru çalışması
Yeşilboğaz: “Dünyada örnek bir karar”
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: “Dünyada örnek bir karar”
Sağlık Müdürü Bahçacı, engelli çalışanlarla bir araya geldi İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Hayaller, umutlar ve hedefler engel tanımaz"
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Bahçacı, engelli çalışanlarla bir araya ...
Aşçılık öğrencilerinden 7 bölgeden lezzet
YEREL HABERLER Aşçılık öğrencilerinden 7 bölgeden lezzet
Akdeniz Belediyesinden okullarda bakım
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden okullarda bakım
Emekliler, ev kazalarıyla ilgili bilgilendirildi
YEREL HABERLER Emekliler, ev kazalarıyla ilgili bilgilendirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X