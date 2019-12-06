Erdemli'de üniversite öğrencilerine ücretsiz tiyatro gösterisi

Erdemli Belediye Tiyatrosu, Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksek Okulu'nda 'Çat kapı doğaç' adlı oyunuyla sahne aldı.

Kuruluşundan bu yana ücretsiz oyunlarıyla köyden kente ve şehir dışında toplumun her kesimine ulaşmaya çalışarak, özellikle ekonomik ve ulaşım zorluğu nedeniyle tiyatroyla buluşamayanlara sahne açan Erdemli Belediye Tiyatrosu, bu kez üniversite öğrencileriyle buluştu.

Belediyenin kültür ve sanat çalışmaları kapsamında Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksek Okulu'nda, üç bölümden oluşan tiyatro etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Erdemli Belediyesi Tiyatro Grubunun sahnelediği ‘Çat kapı doğaç’ oyunu üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’yi kültür ve sanat şehrine dönüştürmek için çalıştıklarını ve bunun semeresini almaya başladıklarını söyledi. İlçeye sanatsal bir değer kazandırmak amacında olduklarını ve bu anlamda sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini belirten Tollu, "Kültür merkezinin en önemli enstrümanı hiç şüphesiz Erdemli Şehir Tiyatrosu ekibidir. Bunu üniversiteli öğrencilerimize sergiledikleri oyunla bir kez daha ortaya koydular. Çok yetenekli oyuncuların oluşturduğu bir ekip kurduk. Profesyonel oyunlar çıkarmaları bizleri çok mutlu ediyor. Erdemli’yi kültür ve sanatta en iyi noktaya taşıyacağız. Her alanda Erdemli’ye ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

MERSİN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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