Erdemli'de sanat kurslarına yoğun ilgi

Erdemli Belediyesi'nin sanat kurslarının yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Erdemli Belediyesi tarafından açılan kurslarda bağlama, resim, tiyatro, türkülerin dansı, fotoğrafçılık, yaratıcı drama, çocuk korusu, çağdaş Türk müziği korosu olmak üzere 7 ayrı branşta toplam 400 kişi eğitim alıyor. Belediye Kültür Merkezinde açılan kurslar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptıkları tüm hizmetleri ilçenin kalkınması ve gelişmesi için gerçekleştirdiklerini belirterek, Erdemli’nin gelişmesi için her türlü yeniliği ve ayrıntıyı inceleyerek faydalı bulduklarını hayata geçirdiklerini söyledi. Tollu, “İnsanlara hizmet etmek çok güzel. Özellikle onların yapılmasını istedikleri hizmetleri yapmak bizim için çok özel. Bütün hizmetleri büyük bir arzu ve heyecanla yapıyoruz. Semeresini aldıkça da gururlanıyoruz. Erdemli’yi başarıya ulaştırabilmek için çok çalışıyoruz. Kültür Merkezi Projemizin hayata geçmesiyle sanatsal ve kültürel hizmetlerimiz hız kazandı. Açılan kurslarda bu planın bir parçasıdır. Şehrimizde yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması adına projelerimizi uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Açılması istenilen kursları tespit ederek talep düzeyine göre sırasıyla açtıklarını anlatan Tollu, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve bu anlayış çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

MERSİN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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