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Tarsus Belediye Meclisinden Başkan Bozdoğan’a teminat mektubu yetkisi

İHA

– Tarsus Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın, İLBANK'tan 9 milyon 900 bin liralık teminat mektubu alma yetkisi talebini oy çokluğuyla kabul etti.

Tarsus Belediye Meclisinden Başkan Bozdoğan’a teminat mektubu yetkisi

– Tarsus Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın, İLBANK’tan 9 milyon 900 bin liralık teminat mektubu alma yetkisi talebini oy çokluğuyla kabul etti.
Tarsus Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Ünzile Kuru başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla kadın meclis üyelerine çiçek takdim edildi.
Komisyonlardan gelen maddelerin görüşüldüğü toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinde ilgili müdürlüklerce yapılan tarife çalışması komisyon üyelerince incelenerek; tüm kamu kurum ve kuruluşlarından söz konusu ücretin alınması, şehir içi hane halkından 6,77 lira, kırsal kesimdeki hanelerden ise 5,42 lira tahsil edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Şehit yakınları ve gazilerin ikamet ettikleri konutlardan söz konusu ücretin alınmamasına karar verildi.
Toplantıda ayrıca, asfalt çalışması için Tarsus Belediye Başkanlığı ile Turkish Petroleum International Company Limited (TPIC) arasında imzalanan protokol kapsamında, İLBANK’tan 9 milyon 900 bin liralık teminat mektubu alınması ve TPIC’a teslimi için Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın yetkilendirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan meclis üyeleri, kadınların Dünya Kadın Hakları Gününü kutlarken, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
Başkan Vekili Ünzile Kuru da Tarsus Belediyesinin kadın hakları konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kuru, “Belediyemiz yetkili sendika ile bir toplu iş sözleşmesi hazırladı ve bu sözleşme içiresindeki maddelerde kadınların 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Gününde 8 Mart’ta veya bir ay içeresinde özel günlerde istedikleri takdirde 1 gün izinli olabileceklerine dair hükümler getirdi” dedi.
8 Mart’ta Kadın Destek ve Yaşam Merkezinin açılması hususunda çalışmalarının devam ettiğini belirten Kuru, “Bu çalışma ile kadınların psikolojik destek, sosyal destek ve istihdama yönelik yönlendirilebilmeleri için eğitim ve destek çalışmaları yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
El birliği ile Kadın Sığınma Evini yenilediklerini söyleyen Kuru, “Yasa gereği bir psikolog, bir sosyal hizmetler uzmanı bulunması gerektiği için o eksiklerimizi de tamamladık. Bunun yanı sıra mahallelerimizde kadınların bilinçlenmesi yönünde hedeflediğimiz çalışmalar var” diye konuştu.
Meclis toplantısının ardından “Kadınların Yaşamda, Siyasette Ve Ekonomideki Yeri ve Tarihsel Süreci” hakkında meclis üyelerine ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

MERSİN

06 Aralık 2019 Cuma

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