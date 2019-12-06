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Tarhan: “Kadınlar, hayatımızın en önemli yapı taşıdır”

İHA

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınların, sosyal ve kültürel hayatın en önemli yapı taşları olduğunu belirterek, "Kadınlarımıza her türlü desteği sağlamak için elimizden gelen tüm cabamızı harcıyoruz" dedi.

Tarhan: “Kadınlar, hayatımızın en önemli yapı taşıdır”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınların, sosyal ve kültürel hayatın en önemli yapı taşları olduğunu belirterek, “Kadınlarımıza her türlü desteği sağlamak için elimizden gelen tüm cabamızı harcıyoruz” dedi.
Başkan Tarhan, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85’inci yıl dönümü dolayısıyla Mezitli Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde düzenlenen panele katıldı. Mezitli Kent Konseyi salonunda “Yurttaş Olarak Kadın/Kadın Birey Olmanın Neresinde?” başlığıyla gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Faik Kanatlı, ‘Cinsiyette Özgür Dil KullanımıKadın Dili’, Öğretim Üyesi Dr. Orhan Özdemir de ‘Toplumsal Gelişme Sürecinde Birey Olmanın Önemi’ konularında birer sunum yaptı.
Panel öncesinde yapılan konuşmalarda, Mustafa Kemal Atatürk’ün çok ileri görünen birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığına dikkat çekildi.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin Şube Başkanı Muazzez Benzetsel, yaptığı konuşmada, “Günümüzde kadınların haklarının yasalarda yer almasının yeterli olmadığını yeterince deneyimledik ve gördük. Önemli olan bu hakların kullanılabilmesidir. Yaşadığımız gerçek hala erkek meclisler, göstermelik oranda kadın temsilciler ve süs olarak kalmıştır. Hala kadınların ve çocukların kaderini erkeklerin egemen olduğu meclisler belirliyor” dedi.
Başkan Tarhan da “Kadınlar, sosyal ve kültürel hayatımızın en önemli yapı taşıdır. Kadınlar, seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle hem siyasal hem de ekonomik olarak erkeklerle eşit duruma getirilmiştir. Türk kadınına verilen bu hak gerçekten de çok önemli bir kazanımdır. Bizler de belediye olarak kadınlarımıza her türlü desteği sağlamak için elimizden gelen tüm çabamızı harcıyoruz. Yaşamın her alanında kadını yücelten ebedi önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vesileyle bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 85. yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.

MERSİN

06 Aralık 2019 Cuma

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