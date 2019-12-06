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Cemile'nin katil zanlısı kocaya ağırlaştırılmış müebbet Mersin'de ayrılmak üzere olduğu karısını ...

İHA

Mersin'de ayrılmak üzere olduğu karısını öldürdükten sonra parçalara ayıran şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamazken, tasarlayarak ve canice öldürme suçlarında ise ceza vermedi.

Cemile'nin katil zanlısı kocaya ağırlaştırılmış müebbet Mersin'de ayrılmak üzere olduğu karısını öldürdükten sonra parçalara ayıran şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme heyeti, sanık hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamazken, tasarlayarak ve canice öldürme suçlarından ise ceza vermedi Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şirin Güner: "Karara itiraz edeceğiz"

Mersin'de ayrılmak üzere olduğu karısını öldürdükten sonra parçalara ayıran şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamazken, tasarlayarak ve canice öldürme suçlarında ise ceza vermedi.
Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu, SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya ayrıca tanıklar, Cemile Ertürkoğlu’nun ailesi, çeşitli baroların kadın hakları merkezi adına avukatlar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak 4 tanık dinlendi.
Ardından Cemile Ertürkoğlu'nun babası Sabahattin Aslan, şahıstan şikayetçi olduğunu belirterek, "En ağır cezayı almasını istiyoruz. Bir insanın değil bir hayvanın bile böyle vahşice öldürülmesini kabul etmiyorum" dedi.

İddia makamı, sanığın kasten ve tasarlayarak adam öldürmeden cezalandırılmasını istedi
Duruşmada iddia makamı da esasa ilişkin mütalaasını verdi. Mütalaada sanığın eşinin boğazını maket bıçağı ile kestiği, kestikten sonra parçaladığı ve bunları çeşitli yerlere attığı, "ya o gidecek, ya ben gideceğim" şeklinde sosyal medyada mesaj vermesinden dolayı olayı kasten ve tasarlayarak yaptığı, öldükten sonra parçalama olayını gerçekleştirdiği için canavarca hisle öldürmenin olmadığı, şahsa ceza indirimi verilmemesi ve tutukluluk halinin devam etmesi istendi.
Müşteki avukatları, iddia makamının mütalaasına itiraz etmediklerini, ancak canavarca hisle ve ölüye saygısızlıktan da sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.
Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini, haksız tahrik ve iyi hal indiriminin verilmesini istedi.

"Ben bıçağı aldım ve bir anda öldürdüm"
Esasa ilişkin konuşan sanık Mustafa Ertürkoğlu ise bir anlık sinirle bu cinayeti gerçekleştirdiğini belirterek, "'Ben seni sevmiyorum boşanacağım' deyince sinirlendim. Bana önce o, maket bıçağı ile saldırdı. Ben bıçağı aldım, bir anda öldürdüm. Öldürmenin kesinlikle namus ve töre ile ilgisi yok. Ben cinayet gününe kadar bir horoz bile kesmedim. Pişmanım. Böyle bir şey olduğu için üzgünüm. 10 yıldır eşimle yaşıyorum. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa kasten adam öldürme suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamazken, tasarlayarak ve canice öldürme suçlarında ise ceza vermedi.

"Karar bizi pek memnun etmedi"
Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şirin Güner, kararın kendilerini memnun etmediğini dile getirerek, "Biz farklı bir karar bekliyorduk ama istediğimiz gibi olmadı. Sonuçta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Bunlar bizim için sevindirici ama gerek tasarlayarak, engelli bir kişiye ve namus, töreden dolayı yapmış olmasından da ceza verilmemesi bizim açımızdan negatif bir durum. Biz karara itiraz edip, istinaf mahkemesine taşıyacağız. Bu taleplerimizin de göz önüne alınmasını isteyeceğiz. Çünkü sanığın yaptığı eyleme denk düşen bir ceza değil" diye konuştu.
Öte yandan, duruşma öncesi Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar da basın açıklaması yaparak, Cemile Ertürkoğlu cinayetine tepkilerini dile getirdiler.

MERSİN

06 Aralık 2019 Cuma

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