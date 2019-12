Mersin Barosunda yeni avukatlar cübbe giyerek yemin etti

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 20 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek, mesleğe ilk adımlarını attı. Çiçeği burnunda avukatlara cübbelerini Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz giydirdi.

Stajını tamamlayan avukatlar için Mersin Barosu konferans salonunda yemin töreni düzenlendi. Törene, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Yönetim Kurulu Üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem, avukatlar ve aileler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Yeşilboğaz, 1924 yılında kurulan ve 1 Aralık’ta yeni yaş gününü kutladıkları Mersin Barosunun 95 yıllık bir çınar olduğunu söyledi. Genç avukatların böyle bir baroda görev yapacak olmalarından dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Mersin Barosu, her zaman demokrat, cumhuriyetçi, ilerici, laik, sosyal hukuk devleti, Atatürk ilke ve devrimlerini bu ülkede kaim kılmaya çalışan bir hukuk ordusu oluşturmuştur ve bu uğurda mücadelesini her zaman çekinmeden yapmaya devam etmiştir. Şu anda bu onurlu görevin başkanlığını ben yürütüyorum. Aynı ilkelerden ödün vermeden Mersin Barosunu bir adım daha ileri götüreceğiz” dedi.

Genç avukatların çok zorlu bir sürece soyunduklarını, kendilerini zorlu bir meslek yaşamının beklediğini ifade eden Yeşilboğaz, “Bu zorluğun en güzel tarafı ise zoru başarabilmektir. Bu ülkeye karanlığı getirmeye çalışanlara karşı, her zaman aydınlık bir Türkiye mücadelesini verdiğimiz için kendi adımıza onur duyuyoruz. Sizlerin de bu mücadelede bizlere destek vereceğinize inanıyoruz. Bu ülkeye hukukun üstünlüğünü hep birlikte getireceğimize olan sonsuz inancımla sizlere meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Ayrıca, büyük devrimci Atatürk’ün ilerici, çağdaş, demokratik yönetim anlayışıyla kadınlarımıza vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkının 85. yıl dönümü kutlu olsun” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbeleri giydirildi. Yeşilboğaz, avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı atan genç avukatlara ruhsatnamelerini de verdi.

MERSİN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.