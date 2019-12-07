Gülsin Onay, mest etti

MERSİN'de, Dünya Piyanistler Günü dolayısıyla mini konser veren dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, performansı ile sanatseverleri mest etti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konseri çok sayıda sanatsever izledi. Onay´ın performansı öncesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencileri sahne aldı. Büyük alkış alan genç piyanistlerin ardından sahneye Onay çıktı. J.S. Bach ve F. Chopin´den parçalar çalan Onay´ı dinleyiciler, ayakta alkışladı. Performans sergileyen genç müzisyenleri ve eğitmenlerini tebrik eden Onay, gençlerle aynı sahnede olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



MERSİN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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