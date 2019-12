Seçer: "Romanlar'ın yaşam şartlarını düzeltmez zorundayız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 'Büyük Roman Buluşması’na katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Birleşmiş Milletler ile yaptıkları temas sonucunda Roman vatandaşların da yararlanacağı toplum merkezini hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, Roman çocukların eğitime kazandırılması için projeler geliştirildiğini söyledi.

Seçer, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 'Büyük Roman Buluşması’na katıldı. Romanlar’ın hem kendilerine ait sorunları olduğunu hem de ülkenin sorunlarından kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Seçer, “Romanlar, yoksulluk içinde yaşayan bir kesim. Onu kabul ediyorum. Ama Türkiye’de farklı kültürlerden milyonlarca insanın da aynı koşullarda yaşadığını unutmamak lazım. Bizim için fakir fakirdir. Ayrım yapamayız ya da kendi kültürünü yaşatmak isteyen kimse biz ona saygı duymak zorundayız. Sosyal hukuk devleti ilkelerinden biri, insanlar arasında ayrım yapmamak, onları kucaklamak, babası olmayana baba olmak, hastası olana doktor olmak, evini temizleyemeyenin evini temizlemek. Devlet olmak budur" dedi.

Roman vatandaşlara birlik olmaları çağrısında bulunan Seçer, “Romanlar’ın kendi içinde birlik olması lazım. Ali, Veli diye ayırmayın, ortaklaşın. Elbette benim partimi, beni desteklemenizi isterim. Bu doğaldır. Diğer partiler de bunu ister. Ama siz güç birliği yaparsanız hangi siyasi parti olursa olsun iktidar olan yapı sizin taleplerinize kulak vermek zorunda kalır. Parçalanırsanız taleplerinizin de tesir gücü azalır” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Roman vatandaşlar arasındaki iletişimin daha hızlı ve etkili olması için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş’in bu işle görevlendirildiğini belirten Seçer, acil sorunların çözülmesi için görüşmelerin, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Kapımız size açık”

Birleşmiş Milletler ile yaptıkları temas sonucunda Roman vatandaşların da yararlanacağı toplum merkezini hayata geçirmek için çalıştıklarını, Roman çocukların eğitime kazandırılması için projeler geliştirildiğini ifade eden Seçer, "Mersin’deki dezavantajlı gruplar bizim dönemimizde daha rahat edecek dedik. Kadınları, çocukları önemsiyoruz. Dezavantajlı olmak ortalama imkanlardan faydalanmamak. Ortalama bazı güce ya da imkanlara sahip olmamak ya da olumsuzluklardan etkilenmek. Bunların ilk çarptığı kitleler kadınlar, çocuklar. Bütün olumsuzluklardan etkilenen kadınlar ve çocuklar. Bunları Roman, Kürt, Çerkez diye ayırmıyoruz. Bunu defaatle söylüyorum. Mersin’de güzel şeyler yapmak istiyoruz. Sorunların sahiplerini de işin içine katarak yapmak istiyoruz. Romanlar’ın sorunları var. Yaşam koşulları çağa uygun değil, insanlığa uygun değil, izana uygun değil. Bunu değiştirmek zorundayız. Siz isterseniz her şey olur. Siz ucundan tutarsanız her şey olur. Kapımız size açık. Belediye ile işbirliği yapın. Biz yasalar dahilinde her türlü sorununuzu çözmeye hazırız" diye konuştu.

“Kadın istihdamında yeni bir sayfa açtık”

Başkan Seçer, belediyenin siyasi gerekçelerle işçi çıkardığı yönündeki iddialara da yanıt vererek, şunları söyledi: “Kadın istihdamında yeni bir sayfa açtık. Romanlar’ın durumunu da inceledik. Günü birlik çalışan, sosyal güvencesi olmayan yüzde 96.5. Tablo vahim. İş yok, sosyal güvence yok. Düzenli bir maaş eve girmiyor. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Bunu da lafta bırakmıyoruz. 26 daire başkanı içinde 8’i kadın. Bu sayı artacak, eksilmeyecek. 150 kadın eleman alacağız. Binlerce insan müracaat etmiş ve mülakatı üç güne bölmek zorunda kaldık. Mülakatta insanları testten geçirmiyoruz. Açıkça söylüyorum, belediyemde çalışacak insanlara ihtiyacımız var. Siyasi görüşü, mezhebi ne olursa olsun. Belediyemizin kapısı açık. Çalışacak, katkı verecek, aldığı maaşı hak edecek tüm vatandaşlarıma belediyenin kapısı açık. Partizanlık yapılıyor, siyasi nedenlerle işçi çıkarılıyor diyenlere aldırmayın.”

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam ise konuşmasında, Roman vatandaşların yaşadığı sıkıntıları anlattı.

