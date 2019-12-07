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Mut'ta Zeytinyağı Tanıtım Grubu oluşturulacak

İHA

Mersin Valiliği himayesinde Mut Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenerek, 'ülke zeytinciliğinde Mut'un yeri ve önemi' ile 'Mersin'de zeytin ve zeytinyağı üretiminin geliştirilmesi' konularının istişare edildiği 'Zeytincilik sektörü değerlendirme toplantısı' Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Mut'ta Zeytinyağı Tanıtım Grubu oluşturulacak

Mersin Valiliği himayesinde Mut Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenerek, ‘ülke zeytinciliğinde Mut'un yeri ve önemi’ ile ‘Mersin’de zeytin ve zeytinyağı üretiminin geliştirilmesi’ konularının istişare edildiği 'Zeytincilik sektörü değerlendirme toplantısı' Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.
Mut Orman İşletme Müdürlüğü Lokalinde düzenlenen toplantı, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mut Kaymakamı Muammer Köken, İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, İl Tarım Müdürü Arif Abalı ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü personeli, ilçe ticaret odası ve ziraat odası temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, zeytin ve zeytinyağı üreticileri katılımıyla gerçekleştirildi.
Mersin'de zeytinciliğin dünübugünügeleceği ve kentte zeytin ve zeytinyağı üretiminin daha da geliştirilmesi, satışı ve pazarlanması gibi konuların ele alındığı toplantıda, ‘Mut Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu' oluşturulması, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte 'Gen Bahçesi' kurulması, Mut'ta 5 bin tonluk kurumsal bir 'lisanslı zeytinyağı depolama alanı' oluşturulması gibi konularda kararlar alındı.

MERSİN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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