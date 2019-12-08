`Büyük Gözaltı´ oyunu 10 Aralık´ta sahnede

Taner Barlas´ın kurguladığı, Rutkay Aziz´in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun aynı zamanda rol da aldığı `Büyük Gözaltı´ (1984) oyunu, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi´nde tiyatroseverlerle buluşuyor.İngiliz yazar George Orwell'in kült romanı 1984'ten Robert Owens, Wilton E. Hall ve William A. Miles´ın uyarladığı oyunda, Rutkay Aziz ve Taner Barlas´a sahnede Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüseyin Demir eşlik ediyor.George Orwell´in distopyasını ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturan `Büyük Gözaltı´ (1984), romanda sergilenen ve adeta bir `büyük gözaltı´ olan toplum düzenini sahneye taşıyor. Büyük Gözaltı (1984) oyunu10 Aralık Salı saat 20:30´da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneleniyor.
MERSİN
08 Aralık 2019 Pazar
- İMSAK 06:09
- GÜNEŞ 07:34
- ÖĞLE 12:38
- İKİNDİ 15:11
- AKŞAM 17:32
- YATSI 18:52