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Mersin'de 155 kadın daha istihdam edilecek

İHA

Mersin'de 155 kadın daha istihdam edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 155 kadın personelin daha işe alımı için yapılan mülakatların tamamlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında 100 kadın personelin istihdam edilmesinin ardından, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Kültür A.Ş. bünyesinde görevlendirilmek üzere 155 kadın işçi alımı daha yapılacak. Sahada temizlik ve bitki dikimi gibi işlerde görev yapacak olan 155 kadının işe alımı için yapılan mülakatlar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi’nde en geç 15 Aralık’ta iş başı yapabilecek olan kadınlar, yeni yıla yeni işleri ile mutlu girecek. Alımı yapılan kadınlar, Mersin genelinde görev yapacak ve kentin güzelliğine güzellik katacak.
Başvurular, 29 Kasım1 Aralık arasında yapıldı
İlana başvurular, 29 Kasım1 Aralık arasında İŞKUR’un kamu işçi alımı kategorisinden ve 'www.mersinbuyuksehiras.com.tr' adresinden yapıldı.155 kadın işçi alımı için adaylarda T.C vatandaşı olmak, maksimum lise mezunu olmak, kadın olmak ve saha çalışma ortamına uyum sağlayabilmek gibi şartlar arandı. Başvuru yapanlar arasından toplam 7 bin kadın mülakata çağrıldı.
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve Kariyer Merkezi tarafından yapılan mülakattaki komisyonda, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, müdürler ve Kültür A.Ş. yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Mülakatta kadınlara, daha önce hangi işlerde çalıştıkları ve deneyimleri ile ilgili sorular yöneltildi.
100’ü çevre, 55’i park bahçelerde görev yapacak
Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınacak 155 kadın, Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret Sanayi A.Ş. bünyesinde, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görev yapacak. Kentin daha güzel hale gelmesi için emek verecek olan kadınların 100’ü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda görevlendirilecek. 55 kadın ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda çim biçme, budama, çiçek ve ağaç dikimi, ilaçlama, gübreleme, toprak takviyetesviye, parklarda genel temizlik ile çiçek, çim, ağaç sulama gibi işlerde çalışacak.
“Bu işi en iyi kadınların yapacağına inanıyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, mülakat kapsamında kadınlara ne gibi sorular yönelttiklerini anlatarak, “Eğitim durumları, ailevi durumları, çalışıp çalışmadıkları, bu işlerde başarılı olup olamayacakları ile ilgili sorular soruyoruz. Sevip, sevmeyeceklerini soruyoruz. Tabii ki bizim için işi severek yapmaları çok önemli. İş tecrübeleri ile ilgili sorular soruyoruz. Öncelikle kentin temizliğinin ve güzelleştirilmesinin kadınlarla yapılmasını hedefliyoruz ve kadın istihdamını başkanımız çok önemsiyor, çok değer veriyor. Kadın istihdamını sağlamak, kentin temizlenmesi ve güzelleştirilmesinin kadınlarla çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın da bütçelerine katkıları olsun, kentin temizliğine katkı sağlasınlar istiyoruz. Kadın istihdamını çok önemsiyoruz ve bu işi en iyi kadınların yapacağına inanıyoruz” dedi.
“Biz kadınların güçlü olduğunu biliyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir de Başkan Seçer’in kadın istihdamına verdiği önemden söz ederek, daha önce alımı yapılan 100 kadının kentte ne kadar büyük farklılık oluşturduğunu hatırlattı. Halisdemir, "Gördük ki, kadınlarımız çok verimli çalışıyor. Gerçekten içten çalışıyor, işinin hakkını veriyor. Başkanımız da çok memnun. Bu istihdamı arttırmaya karar verdik. Bizim işimiz sahada, alanda olacak. Bu arkadaşlarımız zor koşullarda çalışacak. Öncelikle sağlık problemlerinin olmaması gerekiyor. Belli bir yaş kriteri koymadık ama bu işi de yapabilme niteliği olması gerekiyor. Her şeyden önce ihtiyacı olması gerekiyor. Başka herhangi bir kriterimiz, siyasi veya benzeri düşüncemiz yok. Sadece gerçekten ihtiyacı olan, hakkı ile yapabileceğine inandığımız, çok çeşitli sorular soruyoruz. Zorluklarından bahsediyoruz. 8 saat boyunca ayakta kalıp, süpürge yapmak ve dışarıda bu soğukta kalmak kolay değil, erkekler de zorlanıyor. Dolayısıyla hepsini anlatıyoruz. Biz kadınların güçlü olduğunu biliyoruz. Çok da verim aldık. O yüzden sağlıklı bir seçim yapmaya dikkat ediyoruz. Mülakatlar şu ana kadar iyi. Gelen, başvuru yapan kadınlarımızı gördük. Hepsi gerçekten çok istekli ve yapmak istiyorlar. Tabii bir kısıtlamamız var ve biz onlar arasında en iyileri seçmeye çalışacağız" diye konuştu.

MERSİN

08 Aralık 2019 Pazar

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