Marketten televizyon hırsızlığı kamerada

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, marketten televizyon hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Tarsus ilçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında kapısını açtıkları markete giren yüzü maskeli 3 hırsızdan 2'si, içeride bulunan 2 televizyonu aldı. Bu sırada marketin kapısını açık tutan diğer hırsız, televizyonu alıp çıkmalarına yardımcı oldu. Sabah geldikleri marketteki televizyonların yerinde olmadığını gören çalışanlar, güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



MERSİN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.