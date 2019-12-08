Tarsus İdman Yurdu - Zonguldak Kömürspor: 7-1 

STAT: Tarsus
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Salim Şanlıer xx, Şenol Bektaş xx
TARSUS İDMANYURDU: Barış xx - Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Yılmaz xx (Dk. 77 Cem x), Mustafa xx, Erkam xxx, Artun xxx, Alperen xxx, Aytaç xx, Yakup xx, Sefa xx (Dk. 63 Onur Şirin x)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.: Sinan (Dk. 42 Onur Muhammet x), Çağrı xx, İsmail xx, Mehmet Gürkan xx, Muammer xx, Muhammet xx (Dk. 55 Serhat x), Atakan x (Dk. 35 Cenk x), Onur Can xx, Görkem xx, Lider xx, Emre x
GOLLER: Dk.7, Dk.17, Dk. 76 Artun, Dk.19 Ali Yavuz, Dk.34, Dk. 44, Dk. 72 Alperen (Tarsus İdmanyurdu) - Dk.32 Mehmet (Zonguldak Kömürspor A.Ş.)
SARI KARTLAR: İsmail, Çağrı, Emre (Zonguldak Kömürspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 7-1 yendi.
MERSİN
08 Aralık 2019 Pazar
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