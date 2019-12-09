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Kışta baharı yaşatan nergis çiçekleri çiftçinin gelir kapısı oldu Mersin'de üretici Rıfat Kilit 7 ...

İHA

Mersin’in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri, kış ortasında baharı yaşatırken, çiftçilerin de yeni gelir kapısı oldu.
Silifke’de üretici Rıfat Kilit 7 dönümlük bahçesinden 2 bin boğum nergis hasat edeceğini belirterek, her boğumda 50 adet nergisin bulunduğunu, bu nergisleri 20 ila 30 lira arasında değişen fiyatlarla büyük şehirlerdeki çiçekçilere gönderdiğini söyledi.
Kilit, hasadın Aralık ayında başladığını, Şubat ayına kadar devam ettiğini belirtti. Her bir boğumda 50 adet nergis çiçeği olduğunu ve 20 ila 30 liradan sattığını belirten Kilit, “Nergis üretimini 5 yıldır yapıyorum ve ömrümün tazelendiğini düşünüyorum. İsteyerek yapıyorum. Tüm çiftçilerimize de nergis üretimini tavsiye ediyorum. Ölü sezonda iyi para kazanıyorum. İsteyene nergis soğanlarından verebilirim” dedi.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise yaptığı açıklamada, kış ortasında baharı yaşatan nergis çiçeklerinde hasadın Aralık ayında başladığını ve Şubat ayında tamamlandığını kaydetti.
Birçok sebze ve meyvenin yetiştiği Silifke’de nergis çiçeklerinin de alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlandığını ifade eden Doygun, “Bu çiftçimiz de nergis üretimine başlamıştır. Kendisiyle zaman zaman bir araya geldiğimizde 7 dönüm yerden iyi bir gelir elde ettiğini söylüyor. Yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde iyi bir gelir. Zirai ilaç kullanımı yok, gübreleme yok. Doğal bir ürün. Bu nergis çiçeği süs olarak kullanılmasının yanında aynı zamanda kozmetik sanayinde kullanılıyor. Bölgemizde masrafı olmayan alternatif bir ürün. Emeği çok az olan ürün. Bütün çiftçilerimize bilhassa genç çiftçilerimize nergis yetiştirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.
Silifke’nin ova ve yüksek kesimlerinde doğayı beyaza bürüyen nergis çiçekleri, kokusuyla olduğu kadar görüntüsüyle de bahar özlemini gidermeye yetiyor.

MERSİN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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