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Seçer, Nehir’in isteğini kurmadı, öğrenciler voleybol topuna kavuştu

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mesaj atarak kendisi ve okul arkadaşları için voleybol topu ve spor malzemeleri isteyen Anamur Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu öğrencisi Nehir'in isteğine kayıtsız kalmadı. Seçer, kısa sürede malzemelerin okula ulaştırılmasını sağlarken, öğrenciler 'Teşekkürler Vahap Amca' yazılı pankart açtı.

Seçer, Nehir’in isteğini kurmadı, öğrenciler voleybol topuna kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mesaj atarak kendisi ve okul arkadaşları için voleybol topu ve spor malzemeleri isteyen Anamur Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu öğrencisi Nehir’in isteğine kayıtsız kalmadı. Seçer, kısa sürede malzemelerin okula ulaştırılmasını sağlarken, öğrenciler ‘Teşekkürler Vahap Amca’ yazılı pankart açtı.
Anamur Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulunda eğitim gören 12 yaşındaki Nehir Yeşilçayır, Başkan Seçer’e mesajla ulaştı. Okulundaki spor ekipmanlarının eksikliğinden bahseden Nehir, kendisi ve arkadaşları adına voleybol topu ve spor malzemeleri istedi. Mesaja kısa süre içinde dönen Başkan Seçer, spor malzemelerini okula ulaştırdı. Mutluluklarını Başkan Seçer ile paylaşmak isteyen öğrenciler, kendisiyle görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Seçer, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu
Öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Seçer, “Sizlere başarılar diliyorum, eminim başarılı olacaksınız. Tabi bizimkisi çok küçük katkılar, önemli olan sizlerin koyduğu emek. Bu emek de size başarı olarak dönecektir eminim. Hayatın hiçbir noktasında verdiğiniz emek karşılıksız kalmaz çocuklar. Hayatınızı bundan sonra böyle düzenleyin. Bir büyüğünüz olarak disipline önem verin derim. Yaptığınız sportif faaliyetlerde, okulda, akademik hayatınızda, sosyal ilişkilerinizde her zaman toplumla iç içe, her zaman prensipli olun, göreceksiniz birçok alanda hem başarılı hem de mutlu olacaksınız. Mersin’de maçınız olduğunda mutlaka yanınızda olmak istiyorum, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

“Nehir gibi pek çok öğrencimizin yanına gitmeyi amaçlıyoruz”
Öğrencilere spor ekipmanlarını teslim eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Cemal Özer de yaptığı açıklamada, “Amacımız, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi olarak Mersin’deki spor camiasına hizmet götürebilmek. Mersin’in en uç ilçelerinden biri olan Anamur’a hizmete geldik. Önceliğimiz Mersin’den Türkiye’ye sporcu yetiştirmek, bunun için çalışıyoruz. Şimdi de bunun için buradayız. Buna şu an Nehir vesile oldu ama biz Nehir gibi pek çok öğrencimizin yanına gitmeyi amaçlıyoruz. İstemesi sizden, yapması bizden” diye konuştu.

“Maçımıza, bize gönderilen toplarla çıkacağız”
Başkan Seçer’in kısa sürede mesajına yanıt verdiğini vurgulayan ve mutluluğunu ifade eden Nehir Yeşilçayır ise “Başlarda biraz malzemeler açısından eksiğimiz vardı. Ben de bu eksiğimizi dile getirmek için Vahap amcamıza mesaj attım, kısa süre içinde bana cevap verdi ve malzemeleri gönderdi. Çok teşekkür ederim, yararımıza oldu. Maçlara çıkıyoruz, antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz. Maçımıza bu toplarla çıkacağız. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Eksiklerin karşılanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren öğrenci Ebrar Ediş ise “Toplarımızı aldığımız için çok mutluyum, çünkü önceden top desteğini kardeş okullardan karşılıyorduk. Şimdi kendi toplarımız olduğu için daha güzel şekilde motive olacağımızı düşünüyorum. Takım olarak daha güçlüyüz. Geçen seneki Anamur şampiyonluğunuzu bu sene de tekrarlamak istiyoruz. İnşallah bu sene Mersin’de de başarımızı göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eksiklerimiz olmasına rağmen çalıştık, başardık, başarmaya devam edeceğiz”
Takım olarak hedeflerinin Mersin şampiyonu olmak olduğunu söyleyen takım kaptanı Melis Kılınç da “Okulumuz iki senelik yeni bir okul olduğu için eksiklerimiz vardı. Biz de bu eksikliklere rağmen çalışmaya devam ediyorduk. Geçen sene maçlarımıza katıldık, bu sene de aynı şekilde aynı başarıyı göstermek için çabalıyoruz. Hedefimiz şu an Anamur şampiyon olmak, sonra Mersin şampiyonu olmak” dedi.

“Öğrencilerimizin girişimci ve sosyal çalışmaları bizlere gurur veriyor”
Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu Müdürü Yusuf Batkı ise öğrencileri kırmadığı ve katkı sağladığı için Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Nehir kızımız ve arkadaşları planlama yapmışlar ve Belediye Başkanımız Vahap Seçer’den taleplerde bulunmuşlar. Başkanımız da sağ olsun bu talepleri yerine getirdi. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

MERSİN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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