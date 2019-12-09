Palmiye kırmızı böceği ile mücadele sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, palmiye türü ağaçlara zarar veren palmiye kırmızı böceği ile mücadele çalışmaları kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Silifke ilçesindeki 44 hurma ağacı imha edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, palmiye türü ağaçlarda önemli zararlara neden olan palmiye kırmızı böceği ile mücadele konusunda ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği içerisinde yürütülen palmiye kırmızı böceğiyle mücadele programı kapsamında, Silifke’deki 44 hurma ağacı, böceğin zararlarını önlemek amacıyla imha edildi.

Silifke’de iki gün süren çalışmalar sonucunda, Arkum, Kapızlı, Susanoğlu Mahallelerinde 27, Yeşilovacık Mahallesinde ise 17 olmak üzere toplam 44 hurma ağacının imha işlemleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirildi. Kökünden sökülen ağaçlar, içerisine kireç dökülen çukurlara gömüldü. Bu sayede böceklerin diğer ağaçlara yayılması önlenmiş oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, palmiye ağacının özsuyu ile beslenerek kurumasına neden olan böceklerin, girdiği ağacı zaman içerisinde öldürdüğü bildirildi.

MERSİN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.