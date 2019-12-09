Mersin´de iş makineli kaçak kazıya 2 gözaltı

MERSİN´de 1'inci derece sit alanı içerisinde iş makinesi ile izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Akdeniz İlçesinde izinsiz kazı yapanlara yönelik Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, Parmakkurdu Mahallesi'nde 1'inci derece sit alanı içerisinde iş makinesi ile izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazının yapıldığı alanda 1 dedektör ve kazıda kullanılan paletli kepçeye el konularak muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili olarak gözaltına alanın 2 kişi ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



MERSİN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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