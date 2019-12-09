Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

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Mersin'de jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada araç içerisine gizlenmiş 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MERSİN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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