Alkaç, Anamur ve Bozyazı atıksu arıtma tesislerini inceledi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Bozyazı ve Anamur ilçelerini ziyaret ederek, şube müdürlüklerinde ve MESKİ tesislerinde incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz’ın da eşlik ettiği ilçe gezileri kapsamında ilk olarak Anamur ilçesinde şube müdürlüğünü ziyaret eden Alaeddin Alkaç, Anamur, BozyazıAydıncık Şube Müdürü Nazım Toprak ile ilçelerde devam eden çalışmalar ve yatırım projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anamur atıksu arıtma tesisini ziyaret eden Alkaç’a, yetkililer tarafından tesis hakkında bilgiler verildi. Tesis sorumlusu Koç, "Tesisin ilk kademesi 2020 yılı, ikinci kademesi ise 2040 yılına göre tasarlandı. Tesis 1. kademe kış mevsimi 90 bin kişiye, yaz mevsimi 140 bin kişiye, 2. kademe kış mevsimi 160 bin kişiye hizmet verecek şekilde yapıldı. Tesisin kapasitesi 26 bin 556 metre küp gündür. Atıksu arıtma tesisi, Çevre Bakanlığı’nın kurmuş olduğu uzaktan izleme sistemi ile atıksuyun anlık verileri Çevre Bakanlığı tarafından izlenilmektedir. Tesislerde günlük atıksuyun iç analiz verilerini izlemek için mevcut hijyenik laboratuvarlarda analizler yapılmakta, atıksuyun çıkış suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir. Ayrıca bu tesislerde atıksuyun deşarj çıkışları aylık akredite olan laboratuvarlar tarafından kontrol edilmektedir. Günlük yapılan veri ve analizler MESKİ’nin kontrol sistemine işlenmektedir" diye konuştu.

Anamur'dan sonra Alkaç, Bozyazı atıksu arıtma tesisinde incelemelerde bulunarak, tesis hakkında bilgi aldı. Tesis sorumlusu Hülya Nar, tesisin 1. kademesinin 2027 yılı, 2. kademesinin ise 2047 yılına göre tasarlandığını, 1. kademe kış mevsiminin 23 bin kişi, yaz mevsiminin 26 bin 500 kişi olarak, 2. kademe kış mevsiminin 35 bin kişi, yaz mevsiminin 41 bin 500 kişi olarak planlandığı ve 4 bin 360 metre küp gün arıtma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Nar, çıkış suyu su kirliliği kontrol yönetmeliği 21.3 standartlarının altında bir değerle Akdeniz ve Bozyazı Sini Çayına deşarj edildiği bilgisini de aktardı.

Genel Müdür Alkaç ise ilçelerdeki altyapı sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarını söyleyerek, “İlçelerimizin altyapı sorunlarını çözmek için 2020 yılında yeni projeler gerçekleştireceğiz. Kırsal kesimdeki ilçelerimizin de altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kırsal kesimdeki mahallelerin altyapı sorunlarını çözmek için MESKİ Genel Müdürlüğü çalışanları ile birlikte koordineli bir şekilde çalışacağız" dedi.

İl genelinde işlettikleri atıksu arıtma tesislerini rutin olarak ziyaret ettiklerini belirten Alkaç, "Daha temiz bir Mersin için il genelindeki tesislerimizde yoğun mesai harcıyoruz. 13 adet atıksu arıtma tesisi ve 11 adet paket atıksu arıtma tesisi olmak üzere 24 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. BozyazıAnamur ilçemizdeki atıksu arıtma tesisimizi de ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Anamur ve Bozyazı atıksu arıtma tesislerinin ünitelerinin temizliğinden, makina ekipmanlarının çalışırlığından, ayrıca çalışanlarımızın boş zamanlarında tesislere görsel ve peyzaj yönünde geri dönüşüm ürünlerinden değişik figürlerde çalışmalar yapmasından ve tesislerdeki çalışma arkadaşlarımın güzel fikir ve uygulamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha temiz bir çevre için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

MERSİN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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