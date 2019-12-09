Başkan Yılmaz, meslek adamlarıyla buluştu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Meslek Adamları Birliği’nin (MAB) geleneksel olarak düzenlediği dayanışma gecesine katılarak, mesleğinde öne çıkmış iş insanlarıyla bir araya geldi.

Gecede, kentin ilk ve tek ampute takımı olan ve 1’inci Lig’de kentimizi temsil eden Mersin Ampute Futbol Kulübü’nün Başkanı Ali Yanaç’a plaket takdim ederek sporculara başarılar dileyen Başkan Yılmaz, kendisinin de eski bir MAB'a üye olduğunu kaydetti. MAB'ın kenti kalkındırmak adına önemli bir misyon üstlendiğini ve işbirliği içerisinde çalışan bir yapı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, başarılı çalışmalarından dolayı birlik Başkanı Nihat Kadıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik etti. Yılmaz, “Ben de kuruluşundan itibaren eski bir MAB üyesiyim. Bu anlamda birliğin kuruluş amacını bilen ve gelişmeleri yakından takip eden biriyim. Özellikle iş insanlarının birbirlerine kendilerini anlatmaları, tanıtmaları ve dayanışmaları noktasında fonksiyonel olarak kurulmuş bir dernek ve bu amaca yönelik başarılı faaliyetler yürütüyor. Böyle güzel bir geceye bizleri davet ettikleri için Birlik Başkanı Nihat Kadıoğlu ve değerli yönetimine teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde yürüttükleri bu güzel çalışmalarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz’ın elinden plaketini alan Mersin Ampute Futbol Kulübü’nün Başkanı Ali Yanaç ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, Mersin Meslek Adamları Birliği’nin Kulüplerini onurlandırmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, plaketi kendilerine takdim eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a da teşekkür etti. Yanaç, “Ampute Futbol Kulübü olarak 2018 yılında takımımızı kurduk. İkinci Lig’den başladık. Geçen sene verdiğimiz büyük bir mücadeleyle birinci Lig’e yükseldik. İnşallah hedefimiz şampiyonluk. Kulübümüzde 20 sporcumuz var. Bu sporcularımızdan üçü Güneydoğu gazisi, diğerleri de çeşitli kazalarda sonradan uzuvlarını kaybetmiş çocuklarımız. Kulübümüze, desteklerinizin devamını bekliyoruz. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a, kent protokolümüze ve Mersin Meslek Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Nihat Kadıoğlu ve değerli yönetimine teşekkür ederiz" dedi.

Nihat Kadıoğlu da Başkan Yılmaz’a geceye katılımlarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra birliğe yeni üye olanlara rozetleri de takıldı.

MERSİN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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