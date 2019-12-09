'Polisimle tiyatroda buluşuyoruz' projesi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tiyatro Topluluğu ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Polisimle Tiyatroda Buluşuyoruz' isimli proje kapsamında lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak üniversite sınavı öncesi, üniversite ortamını tanıtmak, moral ve motivasyonu arttırmak amacı ile tiyatro gösterimi düzenlendi.

Doğaçlama tiyatro gösteriminin ilki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde, Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tiyatro gösterimi öncesinde MEÜ ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün tanıtım filmi gösterimi yapıldı.Toplamda 2 bin 500 öğrenciyle buluşması hedeflenen tiyatro gösterileri, 16 Aralık ve 23 Aralık günlerinde farklı liselerden öğrencileri üniversitede buluşturacak.

MERSİN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.