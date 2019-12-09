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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 24 gaziye, madalya ve beraatları verildi

İHA

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Tarsuslu 24 gaziye, 'KKTC milli mücadele madalyası ve beratı' takdim edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 24 gaziye, madalya ve beraatları verildi

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Tarsuslu 24 gaziye, 'KKTC milli mücadele madalyası ve beratı' takdim edildi.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, KKTC Mersin Başkonsolusu Zaliha Mendeli, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, gaziler ve gazi eşleri katıldı. Madalya takdim töreninin açılış konuşmasını yapan Tarsus Muharip Gaziler Dermeği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, "45 yıl sonra Kıbrıs madalyamıza bugün kavuşuyoruz. Bunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Emin olun çok gururluyum, çok mutluyum. Türkiye’de ilki başardınız kaymakamım, belediye başkanım. 45 yıl sonra bizleri savaştığımız topraklara gönderdiniz. Allah sizlerden razı olsun" dedi.
Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise bir ülkenin en büyük gücü ve varlığının şehitlere verdiği değer, minnet ve şükran duyguları ile gazilere verdiği önemde onları yükseltme ölçüleriyle eşdeğer olduğunu belirterek, "Sizlerin 1974 yılında ki o çok değerli yavru vatanı savunmadaki özveriniz ve sömürgeci uluslara karşı verdiğiniz o mücadele ve sonunda gelen zafer. Bu ülke için yavru vatan için verdiğiniz mücadele elbette başımızın üstündedir. Kıbrıs’a gittiğinizde gerçekten çok mutlu oldum. 45 yıl sonra o savaştığınız topraklara gitmenize vesile olmanın gururu ile gözlerim yaşardı sizleri bir nebzede mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. En kısa zamanda da Allah izin verirse Anıtkabir’e göndereceğim oradan da Çanakkale’ye, çok da güzel bir tur olacak. Sizler bunu çok fazlasıyla hak ediyorsunuz. İnanın insanları bazen çektikleri acılar çok güçlendirir. Biz ulus olarak çok güçlüyüz. Yıkmak isteyen mücadeleci, hırslı gerçekten bu ülkeyi sömürge haline getirmek isteyen çok uluslar oldu. Maalesef o düşmanlar o kadar çok fazlaydı ki kendi içimizden bile yıprattılar. Ama öyle bir Cumhuriyetimiz vardı ki Sokrates’in zamanında devlet nedir sorusuna verdiği o yanıtı Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm insanım kesinlikle verecektir. 'Devlet benim' bundan daha güzel bir yanıt yok. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.
KKTC Mersin Başkonsolusu Zaliha Mendeli de "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45. yılına geldiğimiz bu günlerde Kıbrıs Türkünün mücadelesi ve Türk askerinin adaya gelmesi sonucunda Doğu Akdeniz’de stratejik öneme sahip Kıbrıs bir Rum adası olmaktan ve Yunanistan’a bağlanmaktan kurtulmuştur. Allah’a çok şükür olsun ki kahraman Türk askeri adaya geldi ve bizlerde bugünlere ulaştık. Bugünlere ulaşmamızda bizlere güç veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkına şükranlarımı sunarım" diye konuştu.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da 1974 yılında ve öncesinde Kıbrıs'ta Türklere karşı katliamlar yapıldığını dile getirerek, "Kötü muameleler yapıldığını biliyoruz. Uluslararası antlaşmalara uyulmadığını ve oradaki soydaşlarımızın ciddi anlamda mağdur edildiğini biliyoruz. Nihayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1974 yılında Barış Harekatı’nı düzenleyerek adada tekrar barışı tesis etti. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu ama bir şekilde o Barış Harekatı’ndan sonra 45 yıldır çok şükür oradaki soydaşlarımız artık barış içerisinde, güven içerisinde, huzur içerisinde yaşıyorlar. Bunu da şehitlerimize ve siz gazilerimize borçluyuz. Gaziler Gününde belediye başkanımıza gazilerimizi Kıbrıs’a eşleriyle birlikte gönderebilir miyiz? dediğimde sağ olsun beni kırmadı sizleri yeniden o topraklara gönderdi. Eminim orada duygu seli ile anılarınızı tazelediniz bu nedenle size bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beraatları takdim edildi.

MERSİN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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