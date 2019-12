Büyükşehir Belediyesi, Başkan Seçer’e yetki vermedi Seçer: “Böyle bir tavır, bir belediye başkanı için incitici bir durumdur” “Frene falan basamam, gaza basacağım” “Gelecek yıl sadece bankalara 190 milyon lira faiz ödeyeceğim”

– Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, Büyükşehir’in 2020 yılı içinde yapacağı etkinlikler, kutlanmalar, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerler düzenleme ve ortak projelerle ilgili anlaşma imzalama yetkisi vermedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı olağan toplantı döneminin birinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Meclis toplantısında ilk olarak, Büyükşehir Belediyesince 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek kültür, sanat, turizm, tanıtım ve spor faaliyetleri, belirli gün ve haftaların kutlanması ve anılması, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerlerle ilgili organizasyonlar yapma ve yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Başkan Seçer’e yetki verilmesi ile ilgili teklif görüşüldü.



“Gündemden geri çekilmesini talep ediyoruz. Çekilmezse ret oyu vereceğiz”

Teklifle ilgili söz alan MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Topkara, konunun meclisin yetkisinde kalmasını, konuların meclis gündemine tek tek getirilerek tartışılmasını talep ettiklerini söyledi. Topkara, “Bu konuda bir art niyetimiz ve yanlış anlaşılmaya mahal verecek düşüncemiz yok. Size veya belediye çalışanlarımıza bu konuda güvensizliğimiz veya farklı bir düşüncemiz de yok. Ancak, 2020 yılı içerisinde yapılacak olan bütün faaliyetlerin ayrı ayrı meclis gündemine getirilmesini istiyoruz. Belki bizim grup olarak buna katkımız veya ilave tekliflerimiz olacak. Bu nedenle teklifin gündemden geri çekilmesini talep ediyoruz. Bu şekliyle olursa üzülerek ret vereceğiz” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Mevlüt Ekmekçi de “Biz başkanımızın yetkisini almıyoruz. Biz meclis üyesi olarak yetkimizi kullanıyoruz. Biz de bu konuda ret vereceğiz” diye konuştu.

CHP’li meclis üyeleri ise her maddeyi meclise getirmenin idarenin işini zorlaştıracağını, ilçe belediye başkanlarının da aynı konularda zorluklar yaşayabileceklerini belirterek, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin taleplerinin uygun olmadığını dile getirdiler.



“Bir belediye başkanı için incitici bir durumdur”

Tüm görüşleri dinledikten sonra meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, bu tip konularda sürekli meclisin zamanını almak istemediklerini vurguladı. “Meclisi gereksiz yere meşgul etmek istemeyiz” diyen Seçer, şunları söyledi:

“Bu konuda elbette meclis karar verecek ama bana yetki verdiğiniz takdirde bunu kentimin yararına kullanacağımdan emin olmanızı isterim. Bu konuda sizlerin güvenine layık olduğumu düşünüyorum ama ne olduysa bu güvende son toplantıda biraz tahribat var. Bu şekilde bir yaklaşımınızı doğru bulmam. İşlerin daha süratli çözülmesi ve bu tip organizasyonlarda daha süratli karar vermemiz için bu yetkinin tarafıma verilmesini sizlerden talep ediyorum. Belediye başkanlarımız burada. Böyle bir tavır, bir belediye başkanı için de incitici bir durumdur. Kendileri empati yapsınlar, aynı durumla mecliste karşılaştıkları zaman nasıl bir duygu içerisinde olurlarsa ben şu anda aynı duygu içerisindeyim. Takdirlerinize bırakıyorum.”

AK Partili Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya’nın, “Geçen meclis güvendik ve arkadaşlar şehir dışına gitti, pat diye yüzde 10 su zammı geldi” demesi üzerine ise Seçer, “Pat diye su tarifelerinde değişiklik olmadı. Mecliste pat diye bir şey olmaz. Tarifeyle ilgili tartışmalar oldu, Plan ve Bütçe Komisyonuna bizzat ben de katıldım ve bağlı kuruluşumuzdan sunum aldık. Analiz yaptık, daha sonra meclisin huzuruna getirdik. Öyle pat diye insanların gözünden kaçırma, bizim anlayışımızda böyle bir şey yok. Yeni tarifeye karşı olmak başka bir şeydir, bu tarifeleri oldu bittiye getirmek, halkın gözünden kaçırmak gibi bir yaklaşım içinde olmak başka bir şeydir. Bunu kesinlikle reddediyorum. Böyle bir şey söz konusu değil” diye konuştu.

Seçer’in daha sonra meclis üyelerinin oylarına sunduğu teklif, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin ret vermesiyle oy çokluğuyla reddedildi.



Personel çıkarmalar yeniden gündeme taşındı

Toplantının öneri ve temenniler bölümünde, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, bir kez daha Büyükşehir’den işçi çıkarmaları, logo tartışmaları, suya yapılan yüzde 10’luk zam, bütçeden yatırımlara ayrılan pay ve borçlanmayı gündeme getirerek, Başkan Seçer’den açıklama istediler.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, kendisinin belediyeden hiç işçi çıkarmadığını belirterek, Seçer’den frene basmasını ve personel çıkarmalarda diğer siyasi partilerle müzakere edilmesini istedi.



“Vicdanım rahat, ne yaptığımı biliyorum”

Üyelerin tüm sorularına yanıt veren Seçer, personel çıkarmalarına ilişkin tartışmalardan rahatsız olmadığının altını çizdi. “Vicdanım rahat, ne yaptığımı biliyorum. Hata yapabilirim, yanlış yapmam. Yanlıştan da döneriz, bu bir erdemdir. Personelle yollarımızı ayırma değişik nedenlerle oluyor. Biz yönetime gelir gelmez son 6 ayda işe giren bütün personelle yollarımızı ayırdık. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın yaptık bunu. Ben siyasi etik gereği, tekrar partim beni aday yapar, 2024 seçimlerinden 6 ay önce eğer dramatik rakamlı eleman alırsam, gelin karşıma dikilin. Bunu ahlaki bulmam” ifadelerini kullandı.



“Bir kıyım olsa binbin 500 elemanın işine birden bire son verirdim”

Bugüne kadar işten çıkarılan personele ilişkin rakamları da veren Seçer, “Toplam 110 MESKİ’den, yaklaşık 90 civarında da Büyükşehir’den olmak üzere yaklaşık 200 personelle yollarımızı ayırdık. Bir art niyet olsa, siyasi ideolojisinden dolayı insanları belediyeden temizleme gibi bir girişim, bir kıyım olsa ben binbin 500 elemanın işine birden bire son verirdim. Niye böyle yapıyorum? Çünkü samimiyim. Diyorum ki, bir sürü çalışan ama işe gelmeden maaş alan var, çalışır gibi görünüp çalışmadan maaş alan var. Birçok personel çalışıyor görünüyor ama yaptığı işin aldığı maaşla alakası yok. Buna vicdan razı olmaz. Biz tespitler yaparak 10 süzgeçten geçiriyoruz. Biz yaptık oldu bittiye getirmek istemiyoruz. Ben MESKİ’den şu ana kadar 149 personelle yollarımı ayırmışım performans nedeniyle. 9 ay geçti. Ben bir çırpıda çıkarabilirdim yönetime gelir gelmez. 171 disiplin, bunun yaklaşık 90’ı son 6 ay giren, geri kalan 81’i performans gerekçesiyle Büyükşehirden çıkan eleman. Bende 10 bin insan çalışıyor. Diğerlerini ben mi aldım işe? Tekrar tekrar getirip önümüze koymayın” şeklinde konuştu.



“Frene falan basamam, gaza basacağım”

Başkan Gültak’ın ‘frene basın’ sözlerine işaret eden Seçer, “Sayın Gültak’ın işten çıkarmaya ihtiyacı yok. o işi kayyum yapmış sizden önce. Dürüst olalım. O dönemde onlarca, yüzlerce insan çıkarıldı. İnsanların canı yandı. Bunu siyasi polemik meselesi yapmayın. Geçen nahoş bir olay oldu. Cahil cühalayı da cesaretlendirmeyin. Geldiler, Kültür A.Ş.’de taşkınlık çıkardılar. Hangi gerekçe olursa olsun, işten çıkarmak bir devlet kurumunu taciz etmek, oradaki insanları taciz etmeye gerekçe olabilir mi? Bu vandallık. Kınıyorum. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum, Sayın Gültak dedi ki, ‘frene bas’. Beni frene basacak zamanım yok. Ben hizmet etmek zorundayım. Bir geçti, ben son gaz hizmet için her türlü tedbiri alacağım. Ben frene falan basamam, gaza basacağım. Ama tembellik yapıp çalışmayan arkadaşlarımız da gaza bassın. Benim tahammülüm yok” dedi.



“Abonemizin yüzde 61’i bu fiyat değişikliğinde yüzde 10 oranında etkilenecek”

Seçer, su zammının geri alınmasını isteyen Ekmekçi’ye de şu yanıtı verdi:

“Su konusunda 2020 yılında yeni bir tarifeyle devam edeceğiz. Bunu bütün belediyeler yapacak. AK Parti’li, CHP’li, MHP’li ya da başka bir partiye mensup olması Türkiye’deki girdi fiyatlarındaki artış gerçeğini ortadan kaldırmaz. Benim seçim öncesi verdiğim söz; yüzde 10 meskenlerde, yüzde 5 de esnafa zam yapmıyordum, siz önergeyle getirdiniz ve indirim yaptık. Ama personel giderlerinden döviz kurlarındaki artışa, elektrik tüketimindeki maliyet artışına ve akaryakıt fiyatlarına kadar birçok konuda 6 ay önceki birim fiyatlarla şimdikiler bir değil. Biz geçici bir soluklanma adına bu indirimleri yaptık ama 1 Ocak’tan itibaren yeni tarifeye geçiyoruz. Suda tasarruf bizim için elzem. Az kullanandan ve fakirden daha az fiyatlı su kullanmasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. 10 bin Halk Kart sahibi yüzde 50 indirimli alacak suyu. Abonemizin yüzde 61’i bu fiyat değişikliğinde yüzde 10 oranında etkilenecek. Oysa 2017 Ekim ayından bu yana, yani su fiyatlarında yapılan en son düzenleme tarihinden bu yana bizim girdi fiyatlarındaki artışımız yüzde 54. Bunu bir siyasi polemik konusu yapmanızı arzu etmem. Sizin belediyeleriniz de bu zammı yapmak zorunda.”



“75 milyon lira teminat mektubu alabildik”

Borçlanma konusunda da meclis üyelerine açıklama yapan Seçer, AK Parti’nin borçlanmaya destek verdiğini belirterek, teşekkür etti. Meclisten Eylül ayında borçlanma yetkisi aldığını anımsatan Seçer, “O günden bugüne ne yaptık? Borçlanma yapmadık, çünkü bankalar para vermedi. Tefeci faizi istedi. Bir yandan da İller Bankasından teminat mektubu istiyor. Alamadık. Ne zamana kadar? Başta Lütfi Elvan’a teşekkür ediyoruz. Kendisine rica ettik, Gültak ile beraber gittik. Bakanları, İller Bankası genel müdürünü aradık. Bütün konuları tartıştık, 75 milyon lira teminat mektubu alabildik. ‘Benim borçlanma yetkim 165 milyon lira. Lütfen gerisini de verim. Bu bana yetmez’ dedim. Daha sonra vereceklerini söylediler, şimdi onun da çalışmalarını yapıyorlar. Bu hafta içerisinde de verecekleri sözünü aldım, iktidar mensubu arkadaşlarımın yardımıyla. Bu 75 milyon lira içiresinden kullandığım teminat mektuplu sadece 47 milyon lira var. Yönetime geldiğimizde bize 10 milyon lira vermeyen banka, şimdi 20 milyon lirayı teminat istemeden verdi; 100 milyon lira da kredi açıyor” diye konuştu.



“Gelecek yıl sadece bankalara 190 milyon lira faiz ödeyeceğim”

Seçer, 67 milyon lirayı nereye harcadıklarını da anlattı. Büyükşehir’in SGK’ya 40 milyon lira borcu biriktiğini söyleyen Seçer, “Bizim 14 milyon lira gelir vergisi borcumuz birikmiş. 20 milyon lirası SGK’ya, 7 milyon lirası maliyeye olmak üzere 27 milyon lirasını oraya ödedim. Kalan 40 milyon lirayı da alacağını bekleyen firmalara ve esnafa ödedik. Ancak, biz son 5 aydır esnafa her ay minimum 30 milyon lira ödüyoruz. Ama borç çok, delik büyük, yamalık küçük. Gelecek yıl sadece bankalara, geçmiş dönemin birikmiş borçlarının 190 milyon lira faizini ödeyeceğim” ifadelerini kullandı.

