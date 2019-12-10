Erdemli'de okul sporları heyecanı

Mersin'in Erdemli ilçesinde okul sporları müsabakaları 25 okulun katılımıyla başladı.

Okul sporları faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç, "Okul sporları ilçemizde 3 branş ve 6 kategoride 25 okulun katılımıyla gerçekleştirilecek. Voleybol, futbol ve futsal branşlarında gerçekleştirilecek karşılaşmalara katılan bütün öğrenci ve okullarımıza şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.

Voleybol müsabakaları ile faaliyetlerin başladığını ifade eden Kılıç, birincilik ve ikincilik elde eden takımların ilçeyi Mersin'de gerçekleştirilecek müsabakalarda temsil edeceğini kaydetti.

MERSİN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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