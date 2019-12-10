Akdeniz için fırtına uyarısı

Akdeniz Bölgesinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz’de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (5075 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.

Doğu Akdeniz’de ise rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Fırtınanın Batı Akdeniz’de perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz’de ise cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi.

MERSİN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

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