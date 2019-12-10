Baklagil Konseyi Başkanı Özdemir: “Baklagil ürünlerine pozitif ayrımcılık istiyoruz” Ulusal Baklagil Konseyinin 9. Olağan Genel Kurulu Akdeniz İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda yapıldı Konsey Başkanı Özdemir: “Ürün konseylerinin verimli hale getirilmesi bakanlığımıza bağlı” “Üretim rakamları doğruyu yansıtmıyor. Yeni bir veri sistemi oluşturulmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Baklagil Konseyi Başkanı Özdemir: “Baklagil ürünlerine pozitif ayrımcılık istiyoruz” Ulusal Baklagil ...

İHA

Baklagil Konseyi Başkanı Özdemir: “Baklagil ürünlerine pozitif ayrımcılık istiyoruz” Ulusal Baklagil Konseyinin 9. Olağan Genel Kurulu Akdeniz İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda yapıldı Konsey Başkanı Özdemir: “Ürün konseylerinin verimli hale getirilmesi bakanlığımıza bağlı” “Üretim rakamları doğruyu yansıtmıyor. Yeni bir veri sistemi oluşturulmalı”

– Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye’de 80’li yıllarda 2 milyon ton olan bakliyat üretiminin bugün 1 milyon tona gerilediğine dikkat çekerek, ülkenin baklagil ürünlerinde öncelikle kendine yeter duruma gelmesi gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığından, baklagil ürünlerine pozitif ayrımcılık isteyen Özdemir, “Tarım Bakanlığı, baklagil ürünlerini ‘özel ürünler’ olarak nitelemeli” dedi.
Ulusal Baklagil Konseyinin 9. Olağan Genel Kurulu Akdeniz İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurula, Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ile genel kurul üyeleri katıldı.

“Ürün konseyleri, ülke tarımına faydası olmayan etkisiz örgütlere dönüştü”
Genel Kurulun açış konuşmasını yapan Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Özdemir, bakliyat sektöründe yaşanan sorunlar ve beklentileri anlattı. Ulusal Baklagil Konseyinin, tarım, ticaret, sanayi, araştırma ve meslek kuruluşları ile üreticilerin temsil edildiği homojen bir yapıya sahip olduğunu söyledi. 2006 tarihinde Tarım Kanunu ile beraber ürün borsalarının konsey kurmalarına izin verildiğini anımsatan Özdemir, Baklagil Konseyinin ise 2010’da kurulduğunu belirtti. Tarım Kanununda, ürün konseylerinin varlık amacının, ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmaları olarak belirlendiğini ifade eden Özdemir, “Ürün konseyleri artık varlık amaçlarına hizmet etmekten uzak, bu haliyle ülke tarımına faydası olmayan etkisiz örgütlere dönüşmüştür” dedi.

“Ürün konseylerinin verimli hale getirilmesi bakanlığımıza bağlıdır”
Ürün konseylerinin amaçları doğrultusunda işler hale getirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığından beklentilerini de anlatan Özdemir, “Ürün konseylerinin verimli hale getirilmesi bakanlığımıza bağlıdır. Bu yapıldığı takdirde başta ilgili sektörler olmak üzere ülkemiz tarımı için önemli kazanımlar sağlanabilecektir. Öncelikle beklentimiz, üst düzey katılım ile periyodik toplantılar yapılarak, bakanlığımız ile ürün konseyleri arasındaki bağların güçlenmesi. Bakanımızın, ilgili tüm ekipleriyle yer alacağı böylesi buluşmalar, sorunların teşhisi ve çözüm geliştirilmesi için çok önemli olacaktır. Aynı zamanda düzenli görüş alışverişleri, çalıştaylarla bu sürecin desteklenmesi gerekir. Böylece ürün konseylerinin tarım politikalarında daha aktif rol alan ve sektörü yönlendiren bir yapıya kavuşabileceğini düşünüyoruz. Ülkemiz ve Tarım Bakanlığımız, Ulusal Baklagil Konseyinden verim elde etmek istiyorsa mutlaka irtibat kurması ve bizlerle çalışması yapması lazım” diye konuştu.

“80’li yıllarda 2 milyon ton olan bakliyat üretimi 1 milyon tona geriledi”
Gümrük vergisi uygulamasına da değinen Özdemir, Türkiye’nin, bakliyatta hem üretim hem ihracat olarak özellikle 80’li yıllarda sahip olduğu verimli günlere dönmesinin yolunun, bütüncüm politikalar uygulanmasına bağlı olduğunun altını çizdi. 80’li yıllarda 2 milyon ton olan bakliyat üretiminin bugün 1 milyon tona gerilediğine dikkat çeken Özdemir, “Bu üretim rakamını yeniden yakalamak için bütüncül politikalar uygulamamız lazım. Verilen desteklerden ürün kredisi uygulamasına kadar her bir enstrüman doğru şekilde planlanmalı, birbiriyle çelişmemelidir. Böylece üretimin istikrarlı ve kalıcı bir şekilde artmasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Tarım Bakanlığı, baklagile pozitif ayrımcılık uygulamalı”
Türkiye’nin, baklagil ürünlerinde öncelikle kendine yeter duruma gelmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, Bakanlıktan bu ürünlere pozitif ayrımcılık uygulamasını istedi. Baklagilde ithalat verilerini paylaşan Özdemir, şunları söyledi:
“Türkiye, 2017’de 373 bin ton, 2018’de 352 bin, bu yılın ilk 10 ayında ise 274 bin ton kırmızı mercimek ithal etmiş. Bunlar iç piyasaya giren mallar değil, genelde dahili işleme kapsamında gelip tekrar ihracatı yapılan ürünler. Ama bizde yok ki, o nedenle o malları üçüncü ülkelerden alıyoruz. Problem burada. Sonuçta, şu anda vardığımız durumda Türkiye, ürettiği mercimeği iç piyasada tüketiyor, dışarıdan getirdiği mercimeği de ihraç ediyor. Elin taşıyla elin kuşu yapıyoruz ama bu ne zamana kadar devam edecek, bunu bilmiyoruz. Öncelikle kendimize yeterli hale gelmemiz lazım. Mercimekte kendimize yeterli halde değiliz. Geçmiş yıllarda bunu fasulyede, nohutta yaşadık. Onun için Tarım Bakanlığının, baklagil ürünlerini Amerika ve Kanada’da olduğu gibi ‘özel ürünler’ olarak nitelemesi lazım. Biraz daha pozitif ayrımcılıkla bakması lazım.”

“Üretim rakamları doğruyu yansıtmıyor. Yeni bir veri sistemi oluşturulmalı”
Bakliyatta geleceğe yönelik verimli politikalar tasarlayabilmenin, mevcut durumun iyi saptanmasından geçtiğine işaret eden Özdemir, bunun için de dinamik bir veri sisteminin artık elzem hale geldiğini kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Özdemir, “TÜİK verilerine göre, 2018’de Türkiye’de 630 bin ton nohut üretilmiş. Buna inanmıyoruz. Böyle bir üretim olsa her şey farklı olur. Ofisin aldığı bir miktar nohut var, Mersin’e gelen 50 bin ton. Peki ürünün gerisi nerede? Amacım, kimseyi eleştirmek değil, doğrulara varmak. Ancak doğru verilerle üretim politikaları belirleyebilirsiniz. Kırmızı mercimek 310 bin diyor. Türkiye’de 310 bin mercimek olsa, kabuklusunun kilosu 5 liraya çıkmaz. Kırılmış mercimekte Kanada malını iç piyasada 4,104,20’ye satarken, yerli mercimekten yapılmış futbol mercimeği ise 6,606,70 liradan satıyoruz. Arada uçurum var. Demek ki, bir yerde yanlışlık var. Türkiye, 220 bin ton fasulye üretmiş. Bu da doğru değil. Türkiye’de maalesef üretim rakamları doğruyu yansıtmıyor. Yeni bir veri sitemi oluşturulmasının, ülkemiz tarım politikaları açısından yararlı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Bakliyatta türev ürünler konusunda da bilgi veren Özdemir, Amerika’da 90’lı yılların ortalarında 5 milyon dolar olan humus ticaretinin 2018’de 1 milyar dolara çıktığını söyledi. Özdemir, Mersin Ticaret Borsası olarak bakliyatta türev ürünler geliştirmek amacıyla arge çalışma başlattıklarını belirtti.

“Kendi çabamızla Türkiye’de bakliyatı kurtarmaya çalışıyoruz”
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Arslan da kanundan çok şey beklediklerini, ancak bugün itibariyle hiçbir yere gitmediğini vurgulayarak, “Biz de kendi çabamızla Türkiye’de bakliyatı kurtarmaya çalışıyoruz. Mersin Ticaret Borsasının tohumculukla ilgili çalışması var. biz bu işi 1 milyon lirayla yapıyoruz. 1 milyon lirayla Türkiye’nin nohut, mercimek ve fasulye problemini çözmeye çalışıyoruz. Bu alanda çalışan kurumların bütçelerinin büyümesi için devletin bir mekanizme kurması lazım. Türkiye’de tohumla ilgili ciddi sorunlarımız var. Bunun yöntemleri de belli, nasıl çözüleceğini herkes biliyor” dedi.

MERSİN

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin GİAD yönetimi, üniversiteli öğrenciler ile buluştu Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol: "Mersin turizminin bir kimliği olması gerekir"
YEREL HABERLER Mersin GİAD yönetimi, üniversiteli öğrenciler ile ...
Zümrüt teyzeden acı haber Mersin'de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunmasından dolayı bağlı bulunduğu makinede rahat nefes alamayan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş, yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybetti İHA'nın haberinin ardından harekete geçen Toroslar Belediyesinin aldığı 10 litrelik oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybeden Zümrüt teyze, gözyaşları arasında toprağa verildi Eşi Zeki Sarıbaş: "Eşim makineyi kullanmadan hayatını kaybetti"
YEREL HABERLER Zümrüt teyzeden acı haber Mersin'de yaşayan ve ...
Girdikleri evden 72 bin lira ve ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Girdikleri evden 72 bin lira ve ziynet eşyası çalan ...
Akdeniz için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Akdeniz için fırtına uyarısı
Koca: "Çocuklarımız bizim en büyük değerimizdir”
YEREL HABERLER Koca: "Çocuklarımız bizim en büyük değerimizdir”
Çanakkale ruhu Erdemli’de yaşatılıyor
YEREL HABERLER Çanakkale ruhu Erdemli’de yaşatılıyor
Toroslar'da yeni imar yolları açılıyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yeni imar yolları açılıyor
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
YEREL HABERLER 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Öldürdüğü eşini kıyma makinesinde parçalayan sanığa verilen ceza istinafa taşındı
YEREL HABERLER Öldürdüğü eşini kıyma makinesinde parçalayan sanığa ...
"Kariyer sohbetleri" projesi başlıyor
YEREL HABERLER "Kariyer sohbetleri" projesi başlıyor
Mersin'de hırsızlıktan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de hırsızlıktan 4 kişi tutuklandı
Mersin Büyükşehir, vatandaşlara ücretsiz işaret dili kursu verecek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir, vatandaşlara ücretsiz işaret dili ...
MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlatacak
YEREL HABERLER MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlatacak
(Özel) “Anneni öldüreceğim” diye sürekli tehdit etmiş Mersin’de 28 Haziran’da işe gitmek için evden çıkan boşandığı karısı Filiz Kaplan’ı sokak ortasında silahla vurarak öldüren zanlı Murat C.’nin, kızına sürekli ‘anneni öldüreceğim’, ‘abini öldüreceğim’, ‘onları yaşatmayacağım’ dediği ortaya çıktı İlk duruşması 12 Aralık Perşembe günü görülecek Filiz Kaplan cinayetinde, ölüm adeta ‘geliyorum’ derken, Kaplan ailesi, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istedi Kızı Selcan Kaplan: “Sürekli ‘anneni öldüreceğim, abini öldüreceğim’ diyordu. ‘Yapma baba’ diye yalvarıyordum”
YEREL HABERLER (Özel) “Anneni öldüreceğim” diye sürekli tehdit ...
Erdemli'de okul sporları heyecanı
YEREL HABERLER Erdemli'de okul sporları heyecanı
Tarsus İdman Yurdu Başkanlığına Dr. Atay seçildi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu Başkanlığına Dr. Atay seçildi
Soğan yüklü tırda yangın
YEREL HABERLER Soğan yüklü tırda yangın
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Seçer’e yetki vermedi Seçer: “Böyle bir tavır, bir belediye başkanı için incitici bir durumdur” “Frene falan basamam, gaza basacağım” “Gelecek yıl sadece bankalara 190 milyon lira faiz ödeyeceğim”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Başkan Seçer’e yetki ...
Başkan Seçer: "AB ve BM, Suriyeli misafirler konusunda bizi yalnız bırakmamalı"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "AB ve BM, Suriyeli misafirler ...
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 24 gaziye, madalya ve beraatları verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 24 gaziye, madalya ...
Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması
YEREL HABERLER Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı ...
'Polisimle tiyatroda buluşuyoruz' projesi
YEREL HABERLER 'Polisimle tiyatroda buluşuyoruz' projesi
Başkan Yılmaz, meslek adamlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, meslek adamlarıyla buluştu
Başkan Bozdoğan, Seher Togo Kreşinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Seher Togo Kreşinde incelemelerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X