Tarsus Belediyesi, yeni greyder aldı

Tarsus Belediyesi, yol yapım ve karla mücadele için yeni bir greyder daha aldı. Yerli üretim greyder tercih eden Tarsus Belediyesinde, greyder sayısı da 4’e yükseldi.

Tarsus Belediye Meclisinin, temmuz ayı toplantısında, belediyeye iş makinesi alımı için İller Bankasından kredi kullanılması kararı doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisinden greyder satın alındı. Tarsus Belediyesinin makine parkına kazandırılan 1 adet greyder, düzenlenen törenle hizmete alındı. Böylece greyder sayısı 4 ‘e yükseldi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, törende yaptığı açıklamada, Tarsus halkına en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bozdoğan, “Halkımıza daha etkin ve kaliteli hizmet edebilmek için araç filomuza bir greyder ekledik. Yeni aldığımız greyderin hem performansı yüksek hem de kullandığı teknoloji üst düzeyde. Bunun yanı sıra yerli üretimi de destekleyerek, ülkemize katkı sağlamak amacındayız. Greyderimiz hem yol yapımında hem de kırsal kesimde karla mücadelede kullanılacak. Tüm Tarsus halkına hayırlı olsun” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay ise “Belediye olarak halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak için yeterli aracımızın olmasına özen gösteriyoruz. Yeni aldığımız greyderimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

MERSİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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