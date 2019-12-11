Tarsus’ta budama kurusunu tamamlayanlara sertifika

Mersin’in Tarsus ilçesinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında budama kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Tarsus Ziraat Odası’ndaki sertifika törenine Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve kursiyerler katıldı.

Kursiyerlere sertifikaları Alata Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Bircan tarafından verildi.

Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, teorik eğitimin ziraat odasına pratik eğitimin ise İncirlikuyu Mahallesinde verildiğini söyledi.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten Avcı, meyve ve bağ alanlarının hızla artması ve modern bahçe ve bağ tesislerinin çoğalması ve gelişmesine paralel olarak bağ ve meyve ağaçlarında önemli bir ihtiyaç haline gelen budama konusunda çiftçilere yönelik budama kursu düzenlendiklerini kaydetti.

MERSİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.