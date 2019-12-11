Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 80 adet uyuşturucu hap ile 2 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kom Şube Müdürlüğü ve Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, Erdemli ilçesi Çeşmeli otoban çıkışında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 80 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yine Erdemli'nin Koyuncu Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise 2 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MERSİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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